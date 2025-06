Sagunt reconoce el nuevo éxito de Laura Méndez

En un año dedicado a sus compañeras y al cuidado de su cuerpo, Laura Méndez ha vuelto a subirse a un podio. Por ello, la atleta olímpica en Tokio 2020 ha sido recibida este martes por Ayuntamiento de Sagunt en reconocimiento por el bronce conseguido en la Media Maratón del Campeonato de España de Ruta, una prueba que se disputó el pasado 18 de mayo en Pollença (Mallorca) y en la que no tenía pensado competir.

La deportista de Almussafes afincada en Sagunt quedó tercera en la prueba tras finalizar los 21 km con una marca de 1 hora, 14 minutos y 52 segundos, tiempo que le sirvió para clasificarse un puesto por delante de la setabense María Ureña.

Laura Méndez junto al alcalde de Sagunt. / Daniel Tortajada

La fondista perteneciente al equipo Facsa Playas de Castellón, que compite en la categoría Master F35 —categoría dirigida a mujeres de entre 35 y 39 años—, ha relatado lo duró que fue conseguir esa tercera posición: «Lo pasé muy mal porque hizo muchísimo calor, pero luché por esta medalla y saqué lo que tengo de más y lo conseguí».

Además, ha declarado estar muy feliz al tratarse de un logro conseguido en un año en el que ha decidido no estar tan centrada en el atletismo. «Después de competir 26 años sin lesiones necesitaba un pequeño reset. Durante este último año me he dedicado a ayudar a mis compañeras de entrenamiento, no me había planteado participar hasta un mes antes de la competición. Finalmente, decidí competir y luchar por esa medalla», comenta orgullosa Laura acerca de este nuevo logro deportivo.

Referente local

Como se ha convertido prácticamente en costumbre tras los buenos resultados en sus competiciones, la deportista ha sido recibida en el consistorio por el alcalde, Darío Moreno, y el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón. El primer edil ha definido esta tercera posición como «un triunfo más de una atleta que ha hecho de Sagunto su casa y que nos llena de orgullo que allá donde vaya lleve el nombre de la ciudad».

Laura Méndez durante su recepción en el consistorio. / Daniel Tortajada

Trayectoria llena de éxitos

«Si hay una gran referente de nuestro deporte local, y de nuestro deporte femenino local, sin duda es Laura Méndez por esa larga trayectoria llena de éxitos», ha remarcado el concejal de Deportes.

Además, el alcalde ha remarcado la versatilidad en cuanto a disciplinas atléticas de la atleta de 36 años. «Quien analice tu trayectoria verá que ha habido un gran trabajo también de autoconocimiento y de ver cómo poder seguir superando obstáculos, y eso tampoco lo hace todo el mundo. Aquí tenemos a una persona que tiene ganas de nuevos retos, de seguir hacia adelante y de intentar generar impacto positivo en su entorno», ha asegurado Moreno.

Más que una atleta

Moreno ha destacado la calidad humana de Méndez: «Deportistas que consiguen altas marcas son de admirar, pero si además de esto entienden el efecto que pueden llegar a tener en su entorno, ese impacto y esa inspiración, querer generar escuela y que el atletismo tenga potencia en la ciudad, el valor de su carrera es inconmensurable», ha afirmado el alcalde.

En la misma línea que Moreno, Timón ha subrayado su sacrificio diario y su faceta en el trabajo de base para «transmitir a las futuras y los futuros atletas toda esa experiencia y todos esos valores tan fundamentales para conseguir los éxitos», algo que en su opinión engrandece muchísimo más su figura.