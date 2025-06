Crece la preocupación en Sagunt por los menores en riesgo de exclusión

Los menores de edad vuelven a centrar las preocupaciones del último informe en torno al riesgo de exclusión social. La fuente es el arciprestazgo 16 de Cáritas, que abarca Sagunt y Canet d'en Berenguer, donde el número de personas atendidas se redujo el pasado año respecto a ejercicios anteriores, pese a las subidas registradas tanto entre los nuevos beneficiarios como en la cantidad de menores de 18 años.

Según la confederación de entidades de acción caritativa y social vinculada a la iglesia católica, un total de 325 personas de este colectivo dependiente recibieron algún tipo de ayuda durante 2024 procedente de la decena de parroquias que presta este servicio en Sagunt y Canet.

Imagen de archivo de una de las acciones de Cáritas. / Cáritas Valencia

Lo más alarmante es la reciente evolución de este fenómeno, que subió un 12 % durante el último año, un 23,6 % respecto a 2022 y un 26,5 % en la comparativa con 2021, siempre según los datos que maneja el arciprestazgo 16 de Cáritas.

Migrantes

El perfil de las personas que necesitan este apoyo no ha cambiado, añaden estas mismas fuentes, al señalar que "frecuentemente son migrantes, la mayoría en situación administrativa irregular", ya sean "mujeres solas y parejas jóvenes, con hijos o hijas, en viviendas precarias".

Otra luz roja es que estos datos apenas representan la punta del iceberg, como apunta la concejala de Servicios Sociales de Sagunt, Nuria Carbó. Y es que las prestaciones que ofrece Cáritas, "siempre en colaboración con el departamento", se centran en el vacío que no puedo superar el ayuntamiento, cuando los demandantes no cumplen con algún requisito marcado en la ordenanza municipal, principalmente no tener un año de empadronamiento mínimo en la ciudad.

Aunque nunca se niega la ayuda a quien presenta necesidades básicas urgentes, Carbó precisa que desde Servicios Sociales se derivan no solo a Cáritas, sino también a Cruz Roja o Morvedre Acull, "aquellos casos a los que no podemos llegar".

"Sin lo mínimo"

En ese contacto directo con las personas en riesgo de exclusión, Carbó si ha detectado que "antes era más habitual que viniera gente con algún ahorro -y que requería ayudas más puntuales-, pero ahora hay muchos migrantes que llegan sin lo mínimo".

En el caso de los menores de edad, "el crecimiento está siendo exponencial, porque llegan familias con tres o cuatro niños y niñas a su cargo". Uno de los datos orientativos para completar esta radiografía es que "de 2023 a 2024 nos llegaron casi 1.000 estudiantes sobrevenidos a los colegios de Sagunto y el Puerto", según señala la concejala de Servicios Sociales.

Autonomía personal

De vuelta al informe de Cáritas, el arciprestazgo 16 remarca que su labor se centra en "facilitar el acceso a derechos sanitarios, laborales, educativos, habiacionales y jurídicos", aunque también "impulsar una participación activa que ayude a fortalecer la autonomía personal y las redes de apoyo mutuo".

Esta labor se traduce en la cobertura de necesidades básicas relacionadas con la alimentación, los suministros, el alquiler de la vivienda, los desahucios, el pago de recibos, las reparaciones o los medicamentos.

Voluntariado en auge

Un buen síntoma durante el pasado año fue el considerable aumento de voluntarios con los que contó Cáritas en Sagunt y Canet. La evolución de este indispensable capital humano parte en 2021 con casi un centenar, que un ejercicio después se desplomó hasta los 61. La recuperación hasta los 93 en 2023 se confirmó el último ejercicio, cuando los voluntarios alcanzaron los 114.