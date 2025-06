Darío, cómo tienes la ciudad

El último hit del Alcalde de Sagunto, Darío Moreno y su equipo, menos Rovira, claro, es presentarnos un vídeo de un vaso medio lleno como símbolo de sus “logros”.

Pero, si analizamos ese vídeo, veremos que el vaso está bastante más que vacío.

Cierto es que a nuestra ciudad están llegando empresas, pero no sólo gracias a este equipo de gobierno con su Alcalde y séquito de comunicación al frente. Si nos vamos a la hemeroteca, veremos fácilmente como hace unos pocos años, los que ahora ven en Parc Sagunt un polo de atracción, lo criticaban, tachaban de inútil y de especulación. Y gracias a la implicación de muchas y diversas administraciones hoy tenemos ese polo de atracción, posiblemente, el mayor de España, pero no sólo gracias a Darío, que no os engañe. Ya tenemos un agujero en un vaso que comienza a perder agua.

Ahondando un poquito en ese vídeo, comienza en un pantalán que se lo quieren apuntar como logro, cuando ha sido la Autoridad Portuaria quien se ha gastado más de 5 millones de euros, vendiéndolo Darío & Cía como el nuevo paseo marítimo, ya que el proyecto que presentaron en 2022 se fue al cajón, al de los proyectos que se sacan cada cuatro años para enseñarlos y volverlos a guardar. Otra cosa en la que nos engañan y otro agujero que hace perder más agua.

De igual forma hablan de impulsar al pequeño comercio local, a ese que van a crujir con la nueva tasa de basura, como a todos los vecinos del municipio, pasando algunos de pagar 300 euros de basura al año a más de 1.000€. Progresista, pero con el bolsillo de los demás…En esto, por desgracia, no nos engañan, nos sangran, y esto es un boquete, en los bolsillos.

Y ya para partirse es lo de la cultura, es verdad que se está recuperando la Casa Romeu, algo que reconocer, pero no se equivoquen, es porque en el casco histórico Darío necesita afianzar sus votos. Pero, es que tienen la barra de nombrar la Gerencia, que lleva más de dos años parada y lo que le queda, por la inacción, y alguna cosa más, de un equipo de gobierno, con mayoría absoluta, y dejadez, igualmente absoluta. Otro agujero.

Para echarse a llorar es lo de la apuesta por el deporte, que es algo que, por supuesto, se debe hacer, hasta ahí de acuerdo. Pero no a costa de sangrar nuevamente el bolsillo de los vecinos, con un subidón en las tasas de forma que ir a nadar porque tu salud lo necesita o que tus hijas o hijos practiquen deporte lo van a convertir en un lujo. Si, al menos, se reflejara en mejoras… Esto ahce agua por todas partes.

Como colmo, y voy terminando, nos hablan de acabar con la especulación urbanística, cuando van a duplicar las construcciones en determinados sitios, favoreciendo a unos pocos, sin estudios de impacto en los servicios, tráfico, etc… Pero… eso sí, como lo hacen ellos, no pasa nada. Si fuese el PP quien permitiese que se pase a hacer el doble de casas en un edificio porque sí, se nos tacharía de especuladores, si hay algo oscuro detrás de eso, bla, bla, bla… Se está rompiendo el culo del vaso.

CEAM

Para terminar…nos salen hablando del CEAM para mayores del Economato, un proyecto de la Generalitat Valenciana, en el que el Ayuntamiento está sólo para la foto. Un proyecto que se ha sacado del bloqueo en el que lo sumió el Botanic del PSOE, Compromis y EU-Podemos, y que, paradójicamente está al lado de una obra Municipal que ya veremos cuando se acaba, y vuelvo a citar, la Gerencia. El vaso se ha roto del todo.

Podríamos hablar también de las playas, con más cañas que las novelas de Blasco Ibáñez, con los chiringuitos sin licitar porque se han vuelto a dormir en los laureles, y eso que están liberados como el equipo de gobierno más caro de la historia, pero eso… lo dejamos para otro día.

En resumen, mínimos logros vendidos como si en dos años hubiesen reinventado la ciudad, y lo que realmente tenemos es una ciudad sucia, con playas abandonadas, con infraestructuras obsoletas pero eso sí, con subidas de impuestos que nos van colando, IBI, vados, tasas de basura, deportes, y un largo etc…

Querido Alcalde, en marketing eres el “number one”, en eso sí que rebosa el vaso pero mientras tanto 731 días para como tienes la ciudad, Darío...