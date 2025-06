El abandono de campos en Sagunt dispara la fauna silvestre y los daños en los huertos

El abandono de superficies de cultivo lleva siendo un problema en Sagunt desde hace años que en estos momentos afecta a 7.150 hanegadas de las 26.837 a las que da servicio la comunidad regantes.

Esto genera molestias de todo tipo para las parcelas colindantes, fundamentalmente al complicar la lucha contra las plagas y aumentar el riesgo de incendios. En los últimos meses, además, se ha confirmado que estos lugares son auténticos "hoteles" para dos especies que provocan numerosos daños en el campo: Los jabalíes y los conejos.

Un agricultor muestra campos abandonados que dan cobijo a jabalíes y conejos. / Daniel Tortajada

Afectados por esta problemática insisten en que esta fauna silvestre "se ha disparado, dado el gran número de campos sin cultivar" y aseguran estar teniendo que gastar "un dineral" para hacer frente a la cada vez más abundante población de estas dos especies, mientras ven con impotencia cómo ambas se reproducen con facilidad en huertos llenos de maleza. Esto no es de extrañar pues Sagunt figura en el listado de municipios calificados con sobreabundancia de jabalí detallado en la Orden 22/2021, de 11 de noviembre, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

"Cada día es peor. Los jabalíes se asientan en las fincas perdidas donde están a sus anchas y pueden esconderse. Luego, por las noches salen, haciendo destrozos impresionantes. Encima, es continuo. Todas las semanas me toca pagar para que me tapen los hoyos enormes que hacen en el suelo porque, claro, no puedes dejarlos ahí y que luego un trabajador se caiga", explica a Levante-EMV uno de los afectados, Antonio Martínez, resaltando además el peligro a accidentes de tráfico.

Raíces destrozadas. / Daniel Tortajada

A estos daños se suman roturas de gomas del goteo que provocan importantes fugas de agua, así como destrozos en los plantones y en los mismos árboles adultos, ya que les sacan sus raíces; unos desperfectos que La Unió ya cuantificó el pasado año en más 45 millones de euros en toda la Comunitat Valenciana.

"Hay gente que ya se ha acobardado y no planta más, porque los animales lo destrozan todo. Yo me acabo de gastar 500 euros en rodear los plantones con unas mallas de metal para que los respeten", decía reconociendo que ha probado todo tipo de remedios para ahuyentar a sus jabalíes de sus fincas. "He puesto alarmas de presencia, lucecitas solares que aún los atraían más, he fumigado alrededor de la finca y hasta he colocado huesos de jamón porque decían que eso les molesta, pero no funciona nada", admite.

Malla puesta a un plantón para impedir que los jabalíes lo dañen. / Levante-EMV

Medidas

Por ello, tanto Antonio como otros afectados reclaman una ordenanza municipal que permita al ayuntamiento obligar a los propietarios de campos a "limpiarlos" y tenerlos en "unas mínimas condiciones de salubridad", tal y como ocurre con los solares urbanos; una demanda que, según explican, ya se trasladaron en su momento a la junta del Consell Agrari sin que por ahora haya habido más novedad.

"De esa manera, la fauna no tendría tanta facilidad para criar allí porque lo que ocurre ahora es un escándalo", decía Antonio.

Un agricultor muestra los daños en su parcela. / Daniel Tortajada

Ordenanza en preparación

La concejala de Agricultura de Sagunt, Ana María Quesada, ha confirmado a este diario que su departamento ya trabaja en una ordenanza que obligue a los propietarios de terreno rústico a tenerlo en unas mínimas condiciones, pues reconoce que "era una demanda del consejo" que pretende dar respuesta a "las preocupaciones de los agricultores y del propio ayuntamiento por las parcelas abandonadas".

"El proceso ya ha comenzado. No sé cuánto tardará, pero se ha iniciado", ha afirmado a preguntas de Levante-EMV. La socialista ha recordado igualmente la campaña puesta en marcha esta misma semana contra el vertido de residuos "que afecta tanto a campos en producción como a los que llevan años sin cultivarse" y ha recalcado que desde el gobierno municipal "están comprometidos a abordar la problemática que generan los campos sin cultivar ni cuidar", pero sin entrar en más consideraciones sobre la sobrepoblación de jabalíes o si el consistorio optará a las ayudas autonómicas anunciadas para luchar por el control poblacional de esta especie.