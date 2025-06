Deu anys de la nostra investidura a Sagunt

El passat 13 de juny es van complir deu anys de la meua investidura com a alcalde de Sagunt. Per a nosaltres va ser un dia d’una alegria difícil d’expressar, no perquè pensàrem que no ho mereixíem, sinó perquè en esta ciutat, amb conflictes crònics d’identitat i les tensions territorials associades, un partit amb un perfil ideològic com el nostre no tenia a priori massa possibilitats d’arribar a l’alcaldia.

De fet la nostra investidura es va aconseguir amb només cinc regidors de vint-i-cinc i el suport d’ADN-Morvedre, la marca local de Podem. Ni el Psoe, amb tres actes, el pitjor resultat de la seua història, ni EU, amb quatre, ens van votar. A pesar de l’intent de configurar una alternativa oposada a la nostra, vam aconseguir ser investits per ser la llista més votada, amb 6703 vots, molt per damunt de la segona, el PP. Superàrem el 20% en tota la ciutat i al Port ens van votar 1746 persones.

Per a una força com la nostra va ser un èxit difícil d’imaginar uns anys abans perquè el nostre pes electoral era més bé discret: un regidor en el 83 i en el 87, cap en el 91, un de nou en el 95, tres en el 99 després de la moció de censura, dos en el 2003 i 2007, i quatre en el 2011. Ens havíem presentat com a UPV, BLOC i finalment com a Compromís, amb un suport sempre més significatiu al nucli de Sagunt i poc rellevant al Port. El 2015 va ser l’any de Compromís, amb l’alcaldia de València i moltes altres ciutats, entre les quals una tan important com la nostra, la més gran que mai no ha presidit el nacionalisme valencià representat pel Bloc. A més el 2015 es va configurar el govern del Botànic després de dues dècades de domini de la dreta.

Una anàlisi sincera ha de reconéixer que aprofitàrem eixe impuls extraodinari de Compromís, liderat per Mónica Oltra, cara visible contra la insuportable corrupció institucional, i a nivell local el rotund fracàs del Psoe i la baixada del PP.

Però també hem de dir, orgullosos, que estàvem en el lloc on tocava en el moment oportú, no per casualitat, sinó perquè ens ho havíem guanyat a pols, treballant any rere any, durant huit legislatures, en l’oposició o governant. Constructius, però molt durs i exigents en l’oposició, i molt lleials i rigorosos em els diferents governs en què hem participat.

I crec que podem afirmar que el nostre ha sigut el treball més dur i eficient en esta ciutat durant tota l’etapa democràtica, sense falsa modèstia, tirant només de memòria i hemeroteca.

No hi ha hagut a Sagunt cap altra força tan decisiva com la nostra, ni en la gestió ni en la defensa d’un model territorial i de ciutat que finalment s’ha consolidat. Nosaltres arribàrem a l’alcaldia amb una motxilla plena de deures fets, idees, projectes, experiència acreditada i garantia de gestió.

Transformació en uns mesos

Com a mostra precisament la legislatura que es va iniciar el 2015. Quan arribàrem només teníem alguna obra sense iniciar i el carrer València obert de punta a punta i paralitzat, Parc Sagunt era un desert i el pols de la ciutat estava sota mínims.

En uns mesos Sagunt ja va destacar entre les ciutats valencianes pel seu dinamisme econòmic i cultural, i de fet la legislatura posterior, en què tornàrem a obtenir cinc regidors, va ser la culminació dels projectes que el nostre govern va iniciar.

Vull aprofitar personalment i en nom del meu grup este aniversari per tornar a agrair a aquelles 6703 persones la confiança que van dipositar en nosaltres, a tots els regidors i regidores que van configurar aquell govern honest i ple d’il.lusió, a tots els militants i simpatitzants que durant anys han construït a Sagunt el projecte del valencianisme d’esquerres i a totes aquelles persones que individualment o dins dels seus respectius col.lectius ens van ajudar a intentar millorar esta gran ciutat i la vida dels seus veïns i veïnes. Moltes gràcies.