El 95 % de los alumnos de Morvedre superan la PAU 2025

Después del respiro para muchos alumnos valencianos tras recibir sus calificaciones PAU, llega el momento para que los centros educativos se sometan a la evaluación que supone conocer las notas globales de su alumnado. Ha sido a través del informe publicado por la Consellería de Educación, que desgrana centro a centro y por cada asignatura los resultados de la primera convocatoria de las Pruebas de Acceso a la Universidad.

El 95 % de los alumnos de Morvedre han superado la selectividad en el año en el que el examen de acceso a la universidad recupera el característico acrónimo con el que nació, PAU (Prueba de Acceso a la Universidad). En el Camp de Morvedre han sido 346 los estudiantes que se presentaron a las actuales PAU y 327 han sido calificados como aptos —han obtenido una nota mínima de 4 en la fase general e igual o superior a 5 después de ponderar con la nota media de bachillerato—.

La representación de candidatos al acceso a la formación universitaria en la comarca provenía de un total de siete centros: Centre Privat Adventista (32), IES Clot del Moro (86), IES Camp de Morvedre (58), IES María Moliner (29), IES Vall de Segó (33), Centre Privat Camarena Canet (9) y el IES Número 5, que en su primer año de actividad domina la representación con 99 alumnos presentados.

Una nota menor que la media en la CV

A pesar de que una amplia mayoría del alumnado presentado ha sido calificado como apto, la nota media (6,406) obtenida por los estudiantes de la comarca norte de Valencia se sitúa ocho décimas por debajo de la registrada en el conjunto de la Comunitat Valenciana (7,233). Yendo un paso más allá, los datos del Camp de Morvedre reflejan una diferencia notable: la media de Bachillerato (7,865) supera en casi un punto y medio a la obtenida en la PAU, una brecha que triplica la registrada entre ambas medias a nivel autonómico.

Alumnado durante las pruebas PAU. / LEVANTE-EMV

Además, el informe elaborado por Conselleria de Educación, permite observar que la desviación típica de la media PAU en la comarca es de 1,34, lo que traducido en datos refleja que las notas de los alumnos de Sagunt, Canet y Benifairó estuvieron entre el 5 y el 7,7.

Mejores resultados en la enseñanza privada

Hilando aún más fino, el informe pone de manifiesto la variación de números en la enseñanza pública y la enseñanza privada. Los mejores resultados en la comarca los ha obtenido el Centre Privat Camarena Canet, colegio internacional en el que han superado la prueba los 9 alumnos que se presentaron con una calificación media de 7,4.

Algo similar sucedía con el Centre Privat Adventista, centro en este caso concertado, en el que se presentaron 32 alumnos y únicamente uno de ellos fue declarado no apto. Per no solo el promedio de exámenes superados es mayor (98 %), las notas también son mejores, la media conjunta en el expediente PAU de ambas instituciones consigue ascender a un 6,8, acercándose al resultado autonómico.

Colegio de Canet Mas Camarena. / Daniel Tortajada

La PAU más exigente

Antes de la propia realización de la prueba, ya se esperaba una bajada generalizada de las notas. Y es que estas ha sido una selectividad muy especial, y no precisamente en el buen sentido de cara al alumnado. Con esta vuelta de las PAU, no solo cambia el nombre. Los 24.000 valencianos y valencianas que se han presentado este año al examen han perdido todas las facilidades que se han ido instaurando a partir de la pandemia y cuentan con un nuevo modelo de examen que incluyen un 25 % de preguntas competenciales, que requieran aplicar el conocimiento a situaciones reales o prácticas.

Por no hablar, por supuesto, del alumnado que sufrió la dana, que a pesar de tener postergada un mes su primera convocatoria, ha perdido meses de estudio mientras lidiaban con las consecuencias de una catástrofe de tales dimensiones.