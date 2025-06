Sagunt se apoya en la diputación para encontrar los 2 millones que faltan en la Gerencia

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, mostraron una buena sintonía para trabajar conjuntamente en el avance de varias cuestiones planteadas desde la capital del Camp de Morvedre.

Una de las más urgentes es completar la recuperación de los jardines del complejo de la Gerencia, donde ya se ejecutó una primera fase, pero se retrasó la segunda, que está pendiente de la esperada inyección desde la institución provincial y es el paso previo para plantearse la restauración de la veintena de chalés repartida por esta parcela.

El alcalde apunta a este respecto que "ya existía un primer acuerdo con la diputación, pero, al intentar articularlo, había una limitación de un millón de euros, cuando el proyecto alcanza los 3 millones". Así, en el encuentro de esta semana, "hablamos de la posibilidad de encontrar vías para conseguir esta importante cifra", objetivo en el que "hemos encontrado ganas de buscar soluciones, que es imprescindible para que esta gran obra sea una realidad el día de mañana".

Posibles subvenciones

Pese a esa predisposición, Moreno pidió que se concrete cuanto antes esta financiación y en este contexto se plantearon posibles subvenciones a las que puede optar este proyecto.

Sin entrar en los detalles de este tema, Mompó recalca "la importancia de la colaboración entre las instituciones. El alcalde nos ha trasladado sus necesidades y, como hacemos siempre, estudiaremos la manera de ayudar a Sagunto". El presidente de la diputación añade en las coincidencias con Moreno para "poner a disposición de la ciudadanía el patrimonio de todos los valencianos y valencianas".

Una zona del complejo de la Gerencia. / Daniel Tortajada

Estas últimas palabras hacen referencia a los otros dos grandes asuntos sobre los que giró el encuentro, que fueron el Museo Industrial y de la Memoria Obrera, así como el Mural de la Castellona. En el primer caso, el compromiso de la diputación es que el contenedor cultural se incorpore a la red provincial de museos entre finales de 2026 y principios de 2027.

Disfrute de todos los valencianos

"La perspectiva -explica el alcalde- es que las cuentas provinciales hagan una reserva para este fin" el año que viene, ya que "se trata de que no sea un museo estrictamente local, sino que ese patrimonio industrial vinculado con el nacimiento del Puerto tenga una resonancia más amplia para que la gente que quiera conocer cultura, pasado y patrimonio también sepa que tiene ese punto de referencia en Sagunto, pero que es de todos los valencianos y valencianas", ha explicado.

Frescos góticos

Un último asunto fueron los frescos góticos del Mural de la Castellona, que datan entre los siglos XIII y XV, representan la Última Cena y fueron arrancados del edificio que ocupaban en Sagunt hasta 1945. Según el alcalde, "el ayuntamiento está dispuesto a asumir el coste de la restauración y encontrar un punto de exposición. La diputación debe ceder la obra, no en propiedad, pero sí que se muestre en la ciudad, que es el lugar donde esas pinturas nunca tuvieron que salir. No tiene sentido que elementos patrimoniales como este se encuentren almacenados y la gente no pueda disfrutarlos".