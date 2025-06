Benavites inaugura les seues Festes 2025 amb el pregó a l’Ajuntament

Benavites ja està en festes. El municipi ubicat a la comarca del Camp de Morvedre donarà la benvinguda hui a les Festes 2025 amb el pregó, que tindrà lloc a mitjanit a la Plaça de l’Ajuntament. En acabar, començarà l’orquestra La Montesol a la Plaça dels Horts.

Els actes festius van arrancar ahir amb el tradicional repartiment de llibrets, acompanyats per la xaranga Telesio Band. Per la nit, la Torre de Benavites va ser escenari, un any més, de l’emblemàtica Nit d’Albades a càrrec del grup Cantar per Cantar.

Esta vesprada seguirà la programació amb una gincana organitzada pel Consell Local d’Infància i Adolescència del municipi on els joves prendran el protagonisme.

Demà, dissabte 28 de juny, els actes començaran amb el volteig de campanes a les 12 hores i una espectacular cata de formatges a la Plaça dels Horts. Per la vesprada serà torn per a les activitats taurines, des de les 19 hores, amb animals de les ramaderies Toros del Torero i Cuevas Bajas. Ja per la nit, la jornada acabarà amb una nova sessió de ball a càrrec de l’orquestra La Metro.

Diumenge, 29 de juny, els actes arrancaran de bon matí amb una despertà a les 8 hores. A les 11.20 hores hi haurà una cercavila per a replegar als festers i portar-los a l’Església, on hi haurà una missa en honor al patró del poble, Sant Pau, a les 12 hores. Per la vesprada, a les 20.20 hores, serà la segona ronda de cercavila abans de la processó en honor a Sant Pau. Per acabar, a les 23 hores, tindrà lloc una nit tribut a ABBA a la Plaça dels Horts, en un esdeveniment patrocinat per l’Ajuntament de Benavites i el Circuit Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana.

La setmana arrancarà dilluns, 30 de juny, amb una activitat per als xiquets i les xiquetes patrocinada pel SARC de la Diputació de València i l’Ajuntament de Benavites, a partir de les 11.30 hores, a la Plaça dels Horts. A les 14 hores es farà el tradicional dinar de germanor amb calderes per a tot el poble. A les 17 hores, el grup Mega Pop’s amenitzarà la vesprada a la Plaça dels Horts abans que continue la festa per la nit, a les 22.30 hores, amb l’espectacle de Streetritm a l’Auditori de Benavites.

Dimarts, 1 de juliol, els xiquets i xiquetes podran gaudir d’un matí passat per aigua amb activitats aquàtiques al poliesportiu municipal, des de les 11 hores. Per la vesprada tindrà lloc la segona edició del trofeu de pilota valenciana de la ‘Vila Major’ de Benavites, des de les 16.30 hores. A les 18.45 hores serà la partida amb jugadors professionals. Per la nit,a les 21.30 hores, hi haurà sopar de tombet de bou abans de l’espectacle de playbacks a les 22.30 hores.

Dimecres, 2 de juliol, hi haurà de nou activitats per als més menuts, des de les 11 hores, a la Plaça dels Horts. Per la vesprada, a les 18.30 hores, hi haurà berenar per a les persones majors i,a les 19 hores, una escape room per a tot el poble. Per la nit, a les 21 hores, serà el concurs de truites de creïlla.

Dijous, 3 de juliol, hi haurà la tradicional cercavila de disfresses des de l’Ajuntament de Benavites. Per la nit se farà el concurs de paelles i la nit de monòleg.

Divendres, 4 de juliol, i dissabte, 5 de juliol, hi haurà activitats taurines a càrrec de la Penya Frente Boquerón i Bou de Juliol.

Per últim, les activitats acabarn diumenge, 6 de juliol, amb el dia de la Mare de Déu, que acabarà amb una mascletà nocturna. n