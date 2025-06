Per mi i per totes les meues companyes

Avui he penjat de nou la bandera LGTBIQ+ al balcó i m’ha donat per pensar en totes les dones que no poden fer-ho. Algunes per por a la repressió en els seus països, altres per por a si mateixes i al seu entorn. I he recordat la frase d’un joc de pillar que jugàvem de xicotetes. Tocaves la paret i, ja salvada, cridaves "por mí y por todas mis compañeras".

Sí, per mi i per totes les xiquetes que miràvem encisades la sèrie dels 70-80 Los Ángeles de Charly. Quina t'agrada a tu, la rossa o la morena? A mi la castanya, i tant que m'agradava la castanya.

Sí, per mi i per totes les que, estant en 6é, volien ser com la lideressa de 8é. Perquè vigilàvem amb adoració encoberta al pati els seus moviments quan dirigia a les altres, tan bèstia com era.

Enamorades

Sí, per mi i per totes les que s'han enamorat de la seua professora de literatura, història de l’art, matemàtiques... I això, tenint nuvi i tot!

Sí, per mi i per tots els llibres, còmics, sèries, films on s'intuïa que l’amistat de les protagonistes amagava desitjos romàntics i sexuals. Menció a banda mereix Xena, la princesa guerrera, que ens ensenyà què era el subtext, el fan-fics i les kedades temàtiques.

Sí, per mi i per totes les que encetaven relacions amb xics i - quina llàstima!- mai no era el definitiu. Per què seria que no passaven de la primera etapa, malgrat el condicionant social que calia tenir nuvi, casar-se i tindre fills.

Confessar als pares

Sí, per mi i per totes les que s'han enfrontat a la decisió de confessar als seus pares que l'amiga tan simpàtica que vivia amb tu era més que això. I a més, després, et casaves amb ella.

Sí, per mi i per la satisfacció de dir al repartidor, llanterner, mecànic..., "ho consultaré amb la meua dona", "la meua dona m'està esperant al cotxe", "encara no ha vingut la meua dona"...

Esportistes

Sí, per mi i per les futbolistes i altres esportistes valentes que no amaguen a les seues núvies, dones i fills en un món tan competitiu i masclista.

Sí, per mi per totes les xiquets, adolescents, joves que pateixen assajament escolar, insults i humiliacions, en l'escola, l'institut o el treball per ser diferents.

Alegria i reivindicació

Sí, per mi i per totes les marxes de l'Orgull on es comparteix el goig de l'alegria i la reivindicació.

Vine, lluita, mostra't per tu i per totes les teues companyes.