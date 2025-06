Por un Port Pride Sagunt 2025 "festivo, divertido y reivindicativo"

"Queremos un orgullo festivo y divertido, pero también reivindicativo. Si se mantiene este movimiento es porque, aún hoy, sigue siendo necesario". Este es el mensaje que el Ayuntamiento de Sagunt lanza justo antes de poner en marcha el Port Pride Sagunt 2025, la celebración propia de la semana del Orgullo LGTBIQ+.

Raúl Palmero, concejal de Políticas LGTBIQ+ ejerció de maestro de ceremonias en la presentación, cargada de terminología inclusiva. Durante el acto, se entregaron los diplomas —junto a su correspondiente asignación económica— a los estudiantes del IES Clot del Moro premiados por el diseño del cartel anunciador de la tercera edición del evento.

"Somos las voces que no se escucharon. Somos personas intersex, no binarias, asexuales, racializadas, con discapacidad, mayores, jóvenes, del entorno rural, con VIH, con espiritualidades diversas. Somos muchos, estamos en todas partes y no dejaremos de luchar por una vida digna para los que estamos aquí y por quienes no pueden marchar y aún así resisten", proclamó Palmero.

En esta línea, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, recordó que "los derechos no son eternos ni inamovibles", y subrayó que "el 80 % de la población trans se enfrenta a dificultades a la hora de encontrar un trabajo".

Darío Moreno durante la presentación de la programación del Port Pride Sagunt 2025. / Daniel Tortajada

Una programación comprometida y familiar

La programación del Port Pride Sagunt 2025 se abrió con el acto simbólico de suelta de pendones LGTBIQ+ en los edificios municipales y ya el sábado se iluminarán el ayuntamiento y la tenencia de alcaldía con los colores del orgullo. Del 7 al 12 de julio, los jardines de la Gerencia acogerán dos exposiciones de carteles del Orgullo y de Muralarts bajo el título Murals per la diversitat, ambas dedicadas a mostrar la diversidad mediante la creatividad.

El viernes 11 de julio, en la Casa dels Berenguer, se celebrará la actividad teatral Diversitat en Moviment. Accions teatrals, con las obras Las aventuras de Alicia a las 21.15 horas y Mis virtudes RIDER de Joan Abellán a las 22 horas. La gran celebración del Orgullo LGTBIQ+ será el sábado 12 de julio, comenzando a las 19.30 horas con la tradicional marcha-manifestación bajo el lema Sagunto con Orgullo: ni censura, ni recortes, ni un paso atrás, que partirá desde la rotonda de la barca, en la avenida Mediterráneo, hasta llegar al Pantalán.

Una vez allí, a las 20.30 horas se leerá el manifiesto, seguido a las 21 horas por el gran espectáculo de Liz Dust y, a las 22.30 horas, la actuación de la orquesta Valkyria 2.0. Además, durante toda la jornada habrá fiesta de la espuma, barra con bebidas y una food truck con perritos calientes gratis.

Suelta de pendones LGTBIQ+ enel consistorio saguntino. / Daniel Tortajada

Palmero expresó su satisfacción con la programación confeccionada, destacando el enfoque familiar del evento.

Asimismo, enfatizó la necesidad de exigir un pacto de Estado contra el odio, que incluya políticas firmes de educación, la aplicación efectiva del decreto LGTBIQ+ en el ámbito laboral y el acceso a una sanidad igualitaria para todas las personas.

Por su parte, Roberto Rovira, concejal de Juventud e Infancia, reconoció el trabajo del departamento liderado por Palmero: "Estamos cumpliendo con lo prometido en el inicio del mandato. Lo estamos consiguiendo paso a paso y este es otro de ellos. Ahora solamente queda animar a toda la ciudadanía a que participe. Seguro que será un éxito, igual que el pasado año".

Visibilidad y color para el Pride 2025

La entrega de premios estuvo protagonizada por Carmen González Tarín, cuyo diseño será la imagen oficial del Orgullo 2025 en Sagunt. El segundo premio fue para Sofía Carrió Cócera, mientras que el tercero y el cuarto recayeron en Vice Bernal Ortiz. El boceto ganador destaca por su fuerza visual, su mensaje inclusivo y su capacidad para representar la diversidad del colectivo LGTBIQ+.

En concreto, tal y como apuntó la artista a Levante-EMV, "el personaje central del cartel encarna la bandera del Progreso —una evolución de la tradicional bandera arcoíris—, que incluye franjas en representación de personas trans, racializadas y no binarias". Carmen añadió que "he utilizado esta composición como símbolo para representar la inclusión y visibilidad".

Reconocimiento al alumnado del IES Clot del Moro galardonado. / Daniel Tortajada

Darío Moreno, por su parte, agradeció la participación en el concurso de carteles a todo el alumnado. "Gracias a todos, todas y todes. Es una oportunidad profesional para comprender cómo vuestras creaciones pueden convertirse en la imagen de una campaña real y para tomar conciencia de la implicación y el alcance que puede tener vuestro trabajo. Al final, lo que buscamos es que esta campaña sea de la gente, hecha desde y para la ciudadanía. Creemos que, trabajando conjuntamente, podemos fomentar la reflexión sobre lo que significa ser, aceptar y vivir en libertad. Nada de esto tendría sentido si personas como vosotras no os presentarais con tanta ilusión y compromiso a iniciativas como esta".