Mor un treballador en el Port de Sagunt

En estos mesos, les picabaralles continuaren sent notícia. Se sap, segons relatà La Correspondencia de Valencia el 20 d’abril, que el veí Joaquín Edo Guillem va ser agredit pel venedor ambulant Fernando López Álvarez amb unes tisores. Intervingué la Guàrdia Civil. El ferit fou curat pel metge titular.

Les competicions futbolístiques ocuparen una part destacada de les planes dels diaris. A finals del mes de març, el Saguntino CF va perdre a casa per quatre gols a tres contra el Castellón CF. La notícia apareixia en La Libertad del 31 de març. El 3 d’abril contava El Pueblo que l’Sporting del Port de Sagunt va guanyar en el seu camp contra l’Invencible CF per dos gols a zero. Arbitrà Berrondo.

Falta d'intel·ligència

El corresponsal del periòdic el 3 d’abril manifestava que l’equip local va dominar, però la falta d’intel·ligència entre davanters i la "carència absoluta de portero determinaren la derrota". Considerava que els gols "fueron fàcilmente parables con un poco de colocación". Entre els jugadors locals, destacaren Subies i també Vicente, Soler, Benedi i Gavín.

El triomf més important fou el de l’equip infantil de Saguntino CF. Com deia La Libertad del 7 d’abril, va guanyar per cinc gols a zero al Regente CF. El mes acabà amb l’empat a casa de Saguntino CF contra el Burjasot CF per tres gols. En Las Provincias del 30 d’abril s’afirmava que "el encuentro fue muy duro, y en ocasiones se llegó a las manos".

Accident

El veí Domingo Carrión Cruz, jornaler de 66 anys, quasi va perdre la vida en penjar-se d’una figuera situada en un camp del Port de Sagunt. Sortosament, esta es trencà i va caure a terra, tal com explicava La Correspondencia de Valencia el 20 d’abril. La Guàrdia Civil va descobrir-lo inconscient. El metge el curà d’una ferida lleu. Les investigacions demostraren que tenia les facultats mentals pertorbades.

Els problemes que tenia en aquell moment la societat saguntina eren, segons deia el corresponsal de Las Provincias en un extens article publicat el 16 d’abril, la necessitat d’aigua per als cultius i que els xiquets i les xiquetes continuaren la instrucció fins als 14 anys.

Tragèdia

L’esdeveniment tràgic fou la mort de l’obrer de la Compañía Siderúrgica del Mediterraneo Antonio Tristán Santiglobe. Tenia 44 anys i vivia en el número 15 del carrer Castelar. Estava casat i havia nascut a Nerja (Almeria). Es trobava pintant un mur de la nau 28 del taller de laminació. Caigué el pont d’eixe departament i va colpejar-lo mortalment. El jutjat va fer una investigació del cas.

Alts Forns. / Fotògraf Lledo

Entres les novetats relacionades amb la justícia, destacà que el 29 d’abril el Diario de Valencia va esmentar que el jutge de Granollers José Doménech passava a exercir a Sagunt.

Elements eneolítics

En el mes de maig van ser notícia els elements eneolítics de la partida del Cabeçol de Sagunt. Però eixa, i unes altres notícies, formaran part del següent De cent en cent.