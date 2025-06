Reclaman solventar las carencias de accesiblidad del Pantalán

El PP de Sagunt no se conforma con la pasarela instalada en las confluencias del paseo marítimo del Port y nuevo Pantalán para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. Su portavoz municipal, Ximo Catalán, asegura que "el gobierno local presenta esta infraestructura como accesible, pero no lo es para todos", de ahí que "proponemos una sencilla mejora para garantizar el acceso real a todos los vecinos y visitantes".

Pasarela instalada recientemente. / Daniel Tortajada

El popular insisten en las "carencias" que presenta el Pantalán, centradas en que "las aceras no están adaptadas desde las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad, lo que impide un acceso directo", de tal forma que "se ven obligadas a circular por el carril bici, con el consiguiente riesgo, o a rodear una gran parte del paseo marítimo hasta encontrar una entrada que, en algunos casos, tampoco está bien señalizada ni adaptada".

Deficiencias

El concejal del PP lamenta que "una obra tan esperada y anunciada como accesible presente este tipo de deficiencias. No se puede hablar de inclusión cuando, desde el primer paso, se deja fuera a parte de la ciudadanía". Sobre la base "fundamental" de actuar con "previsión y visión inclusiva en los proyectos públicos", Catalán señala como solución "habilitar accesos directos desde la zona de aparcamiento, instalar señalización adaptada y asegurar una conexión cómoda y segura para todas las personas".

"No es un lujo"

El portavoz recuerda que "la accesibilidad no es un añadido ni un lujo, sino una obligación legal y moral. Queremos que el nuevo Pantalán sea un espacio de todos y para todos. No basta con cumplir lo mínimo; hay que garantizar una verdadera accesibilidad universal". Catalán insiste en que "no se trata solo de inaugurar obras, se trata de hacerlas bien. De nada sirve colgarse medallas si se deja a parte de la ciudadanía al margen de los proyectos".