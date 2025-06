Sagunt blinda sus polígonos contra las carreras ilegales

La concentración de vehículos durante los fines de semana, principalmente en los polígonos Camí la Mar y Parc Sagunt, y el temor de que se repiten las carreras ilegales que ya causaron un accidente grave hace unos años han llevado al ayuntamiento a desplegar a su policía local en un operativo especial conjunto con la Guardia Civil.

El incremento en la afluencia de estas actividades, "fuera de la normativa", según precisan fuentes municipales, llevó al cierre del acceso al primero de estos parques empresariales a partir de las 22 horas del sábado. La policía local realizó controles de documentación, así como de consumo de alcohol y drogas, mientras que en Parc Sagunt se desplegó la Benemérita para las mismas tareas.

Hasta las 5 horas

El dispositivo se prolongó hasta las 2.30 horas, aunque los accesos al polígono Camí la Mar no se reabrieron hasta las 5 horas, según informan desde el Ayuntamiento de Sagunt. Estas mismas fuentes precisan que "la mayoría de vehículos tunning que asiste a estas concentraciones lo hace de noche, cuando no hay movimiento de camiones y no incumple las normas", pero "se incorporan otros coches que realizan actividades prohibidas en la conducción, con el peligro que eso genera para el resto de las personas usuarias de la vía".

El balance de la noche fue de ocho denuncias por conducción con presencia de drogas, tres por alcoholemia positiva, una por conducción temeraria y tres por la inspección técnica de vehículos (ITV) caducada.

Seguirá el despliegue

Pero ahí no se acaba el despliegue, ya que, "con la finalidad de velar por la seguridad del tráfico y en los polígonos industriales", la Policía Local de Sagunt "va a continuar cortando los accesos y realizando constantes controles en horarios nocturnos. Se trata de evitar y sancionar las concentraciones no autorizadas, así como las actividades relacionadas con la conducción que sean consideradas negligentes o peligrosas".

Seguridad ciudadana

Desde el gobierno municipal, la concejala de Policía Local, María José Carrera, apunta que, "para nosotros, es vital velar por la seguridad de la ciudadanía. Estas medidas van a generalizarse para evitar los problemas que pueden conllevar estas concentraciones no autorizadas".