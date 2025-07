Los vecinos de la Peña de Gilet no renuncian a la vía judicial

Los vecinos y vecinas de la urbanización Balcón de la Peña de Gilet no descartan volver a la vía judicial, si el gobierno local utiliza la misma vía para desarrollar la zona residencial, es decir una modificación puntual del Plan General de ordenación urbana (PGOU) y un PAI, como hicieron hace siete años. "Si este PAI no implica modificaciones sustanciales, un cambio respecto al anterior, nos volveremos a ver tribunales y el proceso volverá a dilatarse, situación que no queremos ninguna de las partes", adelantaba el presidente la Agrupación Urbanística, Fernando Martí. Por eso, demandan "diálogo" con el consistorio, como quedó claro en la concentración que realizaron este sábado a las puertas del ayuntamiento, que implicó tres cortes de la carretera, de dos minutos , para los que contaban con permiso y que tenían como objetivo visibilizar su situación, casi 20 años de trámites para conseguir que se urbanice esta zona residencial, que carece de red de alcantarillado, principalmente, pero también de otros servicios.

No queremos PAI

"No queremos una renovación total de instalaciones, queremos que se urbanice lo que haga falta y que nos hagan pagar por lo que no es nuestro como es el agua y las telecomunicaciones que se incluían en el PAI que presentaron. Abogamos por un procedimiento básico de comienzo de obras".

Con las negociaciones en barbecho con el ayuntamiento, al que acusan de "no informar", "nos hemos enterado por la prensa de que ya han presentado documentación en conselleria y no nos han comunicado nada. El alcalde ya nos avisó que iba a iniciar los trámites hace unos meses y a este respecto presentamos un escrito en el que solicitábamos que nos explicara si se había contratado técnicos, qué trámites se han hecho y todavía no se nos ha contestado al documento, que hemos vuelto a presentar", contaba.

Ante esta distancia entre ambas parte, Martí avanza a Levante-EMV que "vamos a solicitar una reunión con el ayuntamiento para que se nos informe, además de con el objetivo de acercar posturas que nos lleven a solucionar el problema cuanto antes y al inicio de las obras", terminaba.

Cabe recordar que el primer edil recriminó a los vecinos que pidieran diálogo y que lo hicieran con una manifestación mientras que estos le tiran en cara al alcalde que se comprometiera a hablar y que ahora haya actuado de forma unilateral sin informar del inicio de los trámites.