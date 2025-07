Un nuevo proyecto en Sagunt amplia la oferta de conciliación familiar hasta agosto

Un final de verano repleto de creatividad, valores y mucha diversión. Esta es la propuesta bajo la que nace Escoletita & InsProject, una iniciativa prevista para el mes de agosto en el Centro Cultural Voro Alandí de Almardà. Este nuevo proyecto, organizado entre Tita The Clow, la Asociación InsProject y la Asociación Almardà Viva, con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt, ha sido creado con el objetivo de conciliar también en el mes de agosto, cuando la oferta de estos espacios es notablemente menor.

Con la mira puesta en el último mes sin clases, desde la escola han comunicado que "trabajaremos a través del teatro, el baile, la danza, la música y las artes creativas y plásticas, mezcladas con el juego y con varias temáticas a lo largo de las semanas" y han subrayado que, todo ello, lo harán "destacando los derechos de la infancia".

Además, buscando combatir el calor de la forma más animada, cada viernes se encargarán de organizar una “fiesta” del agua. Sin embargo, la organización ha comunicado que, para que toda esta diversión se convierta en realidad, es necesario que un mínimo de 12 personas acudan al mes completo. Siguiendo el objetivo que da sentido a este proyecto, que no es otro que conciliar, apuntan a que, aunque el horario previsto es de 9.30 horas a 13.30 horas, facilitarán una flexibilidad en las entradas y las salidas, pudiendo entrar un poco más tarde o saliendo más temprano, si fuera necesario.

Actividades infantiles llevas a cabo por organizada InsProject. / Daniel Tortajada

Condiciones de inscripción

Los interesados tienen un plazo de más de 20 días de cara a rellenar la inscripción. Y es que las familias que deseen acceder a este servicio ya pueden rellenar la solicitud, que permanecerá abierta hasta el 25 de julio. Una vez tomada la decisión de formalizar la preinscripción, se deberá abonar una señal de 50 euros en las modalidades del mes completo y la quincena, un importe que posteriormente se descontará del precio total. Desde el equipo organizador han informado de que, todo aquel miembro de la Asociación Almardà Viva, cuenta con un 10 % de descuento en las modalidades del mes completo y la quincena.

De cara a completar el resto del abono, desde Escoletita & InsProject han informado que se tendrá que efectuar antes del inicio de las actividades infantiles —entre los días 25 de julio y 4 de agosto—. Si el pago no se ha registrado antes del día 4, no se podrá acudir a la Escola hasta tener el importe completo abonado. En el caso de aquellas personas que busquen apuntar a sus hijos en periodos de quincenas y/o días sueltos tendrán que llevar a cabo un pago directo indicando las fechas en el formulario y no necesitarán realizar la preinscripción.

Cartel informaytivo de la Escoletita & InsProject / LEVANTE-EMV

Desde la escoleta han indicado que la cancelación de la preinscripción o de la participación en la Escola será posible únicamente por motivos justificados, como enfermedad, en cuyo caso se efectuará la devolución correspondiente. Si no se comunica con antelación alguna causa válida, no se realizará reintegro, dado que la plaza asignada queda ocupada y no puede ser reasignada a otra persona. Del mismo modo, una vez iniciadas las actividades, la ausencia durante varios días en el caso de haber contratado el mes completo no dará lugar a reembolso total ni parcial del importe abonado.