La danza contemporánea feminista vuelve a ser protagonista en Sagunt

La danza contemporánea feminista volverá a ser una de las protagonistas del verano en el Port de Sagunt. Desde el consistorio se ha presentado una nueva edición del festival Fem(me) Dans, una cita que, ya consolidada en la programación, encara su octava convocatoria.

Organizado por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunt, junto con la bailarina y coreógrafa local Ana Lola Cosín, de cara a este 2025 el encuentro cultural tendrá lugar durante los días 25, 26 y 27 de julio, a partir de las 20 horas, en la Plaza de la Concordia del Port de Sagunt. De nuevo, esta ubicación situada en el paseo marítimo, volverá a funcionar como epicentro donde el lenguaje corporal moderno se convierta en un espacio dedicado a la creación, al encuentro y, sobre todo, a la visibilización del talento de las mujeres en las artes escénicas.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha querido hacer referencia a los orígenes del festival y ha recordado que "nació en 2018 con el objetivo de acercar la danza creada e interpretada por mujeres a la ciudadanía, reivindicar su espacio artístico y ofrecer una programación de calidad en un entorno abierto, accesible y para todos los públicos".

Programa abierto y gratuito

Exacto, para todos los públicos. "Todos los espectáculos son gratuitos y, excepto en el caso de la actividad de apertura, no será necesario realizar ningún tipo de reserva", ha destacado Moreno. Asimismo, ha afirmado con orgullo que durante ese último fin de semana de julio "la danza saldrá a la calle para encontrarse con el público de forma directa, espontánea y libre", según el edil, "la mejor forma de disfrutar el arte".

Pasada edición del evento. / Festival Fem(me) Dansa

Cosín, por su parte, ha explicado que en esta edición el festival contará con la participación de ocho compañías profesionales de danza contemporánea, así como con el proyecto de mediación Aquí... hay pa'totes, una propuesta inclusiva y participativa abierta a mujeres de todas las edades, que a partir de las 20 horas del viernes 25, servirá además como acto inaugural del evento. Tras el calentamiento con esta dinámica, las obras Entre besos i arraps, de origen valenciano, y Pies de gallina serán las encargadas de cerrar la primera jornada de esta festividad, que finalizará a las 21.45 horas.

La jornada del sábado será algo más dilatada. Con una duración de 51 minutos, Solastagia abrirá un segundo encuentro de danza que completarán Game Over y No hay hueco en el jardín. El día del cierre contará con las obras más extensas y, rozando la hora de duración, ofrecerá los espectáculos Azul Azul, Pacto (C) y Fil Roig, obras con las que se pondrá punto y final a la octava edición del festival.

Moreno, visiblemente ilusionado con el proyecto, ha concluido animando a todas y todos a participar en Fem(me) Dansa 2025 y lanzando una proclama: "¡Hagamos de la danza una herramienta de transformación, encuentro e igualdad!".