La corrupción divide a Sagunt

La corrupción fue protagonista en la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Sagunt. Una moción de Compromís fue la que propició el debate en torno a la condena de estas prácticas "con total contundencia y sin ningún paliativo", incluso "más enérgicamente la vinculada con cargos públicos, partidos políticos y grandes empresas".

Con aparente consenso en esta parte del acuerdo, las discrepancias entre bloques se evidenciaron en la segunda, que reclamaba a la Generalitat "reforzar la independencia de la Agencia Valenciana Antifraude", así como "reinstaurar la Oficina de Recuperación de Activos", encargada de reintegrar el dinero público desviado ilegalmente por tramas corruptas.

Como el alcalde, Darío Moreno, se encargó de precisar antes de la votación, la moción, defendida por Maria Josep Picó, no solo hacía referencias a casos ya juzgados y condenados contra los populares, sino que mencionaba las investigaciones que se desarrollan actualmente entre los socialistas. Ese matiz no evitó que las posturas quedaran divididas en dos grandes bandos. El primero y ganador compuesto por PSPV, Iniciativa Porteña, Compromís y EU-Podem, mientras que en el segundo se quedaron PP y Vox, que no pudieron evitar que prosperara la propuesta.

Dos bloques

Ya lo advirtió la portavoz nacionalista en su intervención de apertura, al señalar que en la corporación ya se marcaban dos grandes bandos "uno de la derecha y la ultraderecha y otro progresista". Tras este preámbulo, Picó señaló la corrupción como "una de las principales amenazas contra las democracias modernas, no solo por el daño a las arcas públicas, sino también porque destruye la confianza en el tejido institucional, además de favorecer el clientelismo y distorsionar la competencia".

La portavoz de Compromís volvió a señalar a PP y Vox en un repaso de las "políticas progresistas del Botànic" que el actual Consell "desmonta y destruye", al tiempo que reivindicó las "cero sentencias de corrupción" contra su partido. En el cierre de sus intervenciones se refirió al primer presidente hace casi 20 años de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares.

Más trabajo

El PP y Vox no rehuyeron el debate y tomaron la palabra para defender que la entidad adscrita a las Corts "ha vivido el periodo de más trabajo en los dos últimos años", según Tomás Serrano. Además de negar algunas afirmaciones de Picó, justificó que la administración se retire de una investigación cuando llegue al ámbito judicial. El edil de Vox también cuestionó la "sensibilidad" de Compromís con la corrupción, al ser "cómplice en Madrid de un gobierno absolutamente salpicado".

Hace 20 años

Mientras, desde la bancada popular, Sara Cañada negó que se haya eliminado la Agencia Valenciana Antifraude, reconoció que las competencias se ejercen a través de otros organismos e invitó a la formación valencianista a "hablar de toda la corrupción, no solo la de hace 20 años o la que le viene bien por tendencia política".