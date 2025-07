Doble demanda de más inversión pública en un Sagunt en crecimiento

La demanda de más inversión en los servicios públicos de Sagunt es uno de los aspectos donde han coincidido Compromís y CC OO en una reunión donde han tratado la situación del empleo en la comarca y los retos a abordar en una ciudad en expansión, pero donde también hay amenazas de relocalizaciones, así como el cierre previsto de la empresa Obeikan en Canet.

En palabras de Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal: “Estamos comprobando cómo Sagunt se desarrolla a dos velocidades, claramente diferenciadas. Por un lado tenemos Parc Sagunt II, donde se habilitan infraestructuras y un centro de formación en tiempo récord, y por otro la ciudad, donde los servicios públicos se encuentran saturados y con un horizonte de inversiones muy preocupante. El acceso a la vivienda, la mejora del transporte público, la oferta educativa y la atención sanitaria, son asignaturas pendientes para las distintas administraciones a la hora de compensar el impacto del desarrollo industrial de Sagunt y el Camp de Morvedre”.

El grupo municipal de Compromís, junto con el secretario local del partido, Albert Llueca, se reunieron con la ejecutiva de CCOO, bajo la dirección de su máximo responsable en la comarca, Sergio Villalba. Durante el encuentro, representantes de CCOO hicieron una radiografía de la situación, abordando los despidos previstos en Fertiberia a nivel estatal, el cierre de Obeikan o situaciones de empresas como Arcelor y Pilkington, señala la portavoz valencianista. "Desde Compromís pusimos nuestros recursos a disposición de los trabajadores para trabajar conjuntamente en la solución del problema", decía Picó en relación a la empresa de fertilizantes.

La implantación de la gigafactoría de PowerCo y las necesidades que acompañan este hito fue otro de los asuntos tratados. Según explica Picó: “Ambas organizaciones venimos observando con preocupación como la inminente apertura de esta gran instalación industrial no viene acompañada de inversiones importantes en los servicios públicos del municipio. Es aquí donde destacamos su evolución durante los últimos años, a diferentes velocidades. L ciudad no está preparada para asumir el crecimiento demográfico que estamos viviendo, en materia de educación, sanidad, transporte público y acceso en la vivienda. Desde Compromís per Sagunt creemos que las diferentes administraciones implicadas tienen que dar un paso más y apostar, de manera decidida, para dotar de mejores recursos públicos a Sagunt y el Camp de Morvedre.”

Funcionariado

Por otro lado, se trató la situación del cuerpo funcionarial municipal y el servicio que ofrece. Desde CCOO opinan que la falta de una planificación a largo plazo, con el consenso de todas las fuerzas políticas, afecta de manera directa al servicio que se le da a los habitantes del municipio y al funcionamiento interno del ayuntamiento.

Para Maria Josep Picó, “este es un tema fundamental puesto que el ayuntamiento es la administración más próxima a la ciudadanía, encargada de velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos que afectan a los vecinos y vecinas en su día a día. Desde CCOO nos han hecho saber que se está avanzando en la negociación con el equipo de gobierno para aprobar un nuevo catálogo de puestos de trabajo que, para el sindicato, es un paso adelante pero insuficiente. Esta herramienta es clave para poder ofrecer un servicio de calidad desde el consistorio; una buena organización y planificación de la estructura del Ayuntamiento es crucial para conseguir este objetivo. La saturación del servicio de atención ciudadana -SAIC-, los plazos para obtener licencias de obra y la mejora de la movilidad en la ciudad han sido otras de los temas tratados a mejorar, que implican a la administración local.”

Seguimientos

“El secretario general de CCOO en el Camp de Morvedre y Alt Palància nos ha emplazado a reunirnos trimestralmente para realizar un seguimiento de los distintos temas que afectan a los trabajadores y trabajadoras de la comarca. Desde Compromís les hemos trasladado que nuestras puertas siempre estarán abiertas a los distintos organismos sindicales para trabajar conjuntamente en la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.”, concluye Maria Josep Picó, portavoz de Compromís per Sagunt.