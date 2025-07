Pintada xenófoba en la mezquita del Port de Sagunt

Una pintada xenófoba realizada recientemente en la mezquita del Port de Sagunt va a llevar a sus responsables a poner cámaras de seguridad en la entrada con tal de evitar más ataques similares.

El presidente del Centro Islámico La Paz, Mohamed Mjid, ha confirmado este extremo a Levante-EMV reconociendo que su objetivo es "que no se repita nada así", aunque intentaba quitarle hierro al asunto. "Pensamos que esto ha sido fruto de un niño o de gente no razonable pues una persona adulta, que sabe lo que se hace, no hace algo así", opina. "En realidad, no hemos querido darle mucha importancia a ese asunto. Somos la mezquita de la Paz y lo queremos demostrar. Pero esperamos que no pase más", añade.

La pintada apareció en la puerta del local hace días con la leyenda 'A vuestro país. Viva Vox', junto a otros símbolos de mal gusto. El hecho movilizó a la policía y provocó su inmediata limpieza, pero ha marcado un hito en la historia de este centro, que ya tiene una larga trayectoria en la ciudad.

Imagen de la pintada en la mezquita del Port de Sagunt. / Levante-EMV

Sin precedentes

"Nunca hasta ahora nos había pasado algo así", ratificaba el máximo responsable de una entidad que cuenta con unos 200 integrantes en la población, hombres y mujeres en su mayoría procedentes del Magreb, pero también de otras nacionalidades como Egipto, Siria o Palestina. A estos se les suman otros que acuden de forma más esporádica a una mezquita que es toda una referencia para una población árabe que ha ido en aumento en los últimos años en la población, como reconocía Mijd, en consonancia con el incremento del censo que ha registrado el municipio, tanto a nivel global como en el número de extranjeros.

Vox se desmarca

Desde la agrupación local de Vox se han desmarcado tanto de la pintada como de hechos de este tipo, como ha confirmado a este diario su portavoz municipal, Alejandro Polo. "No tenemos nada que ver con eso. Es la primera noticia que tenemos al respecto y desde Vox denunciamos cualquier acto vandálico", ha remarcado.