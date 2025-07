La halterofilia de Sagunt suma otro joven campeón autonómico

Daniel Suárez. Esta es la última perla de la halterofilia de Sagunt, que puso el broche a una gran temporada con el triunfo en la final de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, que tuvo lugar recientemente en el polideportivo de Alzira.

Fue en la categoría sub 17 dentro del peso de 88 kilos, donde levantó 43 kilos en arrancada, en su segundo intento, y 51 en dos tiempos, al no poder con 56, para sumar un total olímpico de 94. Desde el Halterofilia Sagunto celebran esta victoria en una «emocionante competición», que reunió a más de una treintena de deportistas solo en la categoría sub 17 masculina.

Esfuerzo

El atleta del Halterofilia Sagunto en lo más alto del podio. / Halterofilia Sagunto

Además de las medallas, Daniel Suárez se llevó «el reconocimiento del esfuerzo y dedicación», que merecen la «más sincera felicitación» por parte de su club, que destaca la evolución del atleta sobre la base de «su talento, el trabajo en equipo y el apoyo incondicional de su entrenador, quien ha motivado a su pupilo en cada paso del camino hacia este éxito».

Compromiso

Desde la entidad saguntina insisten en su «orgullo» por Daniel Suárez, que es «un ejemplo de disciplina y esfuerzo». Portavoces del club también reivindican su «creciente lista de triunfos», que «sirve como inspiración para otros jóvenes que aspiran a alcanzar sus metas y superar sus límites». El Halterofilia Sagunto refuerza así su compromiso con la promoción del deporte y el desarrollo de jóvenes talentos.