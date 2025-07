Absuelto el alcalde de Gilet ante la acusación de acoso laboral

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto al alcalde de Gilet, Salva Costa y a dos trabajadores del ayuntamiento, (el jefe de la policía y la secretaria) de los delitos de acoso laboral y lesiones, de los que venían siendo acusados por un Policía Local del municipio. Así se recoge en la resolución emitida por este tribunal después de que este mismo jueves, 10 de julio, tuviera lugar el juicio oral y público de la causa, instruida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Sagunt.

Ante los hechos, que el Ministerio Fiscal considera constitutivos de un delito de acoso laboral, este solicitaba para el mandatario la imposición de una pena de 12 meses de prisión, además de la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, más las costas procesales. Por su parte, la acusación particular añadía a este delito el de lesiones, por el que pedía el alejamiento e incomunicación por tiempo de tres años, más inhabilitación para empleo o cargo público por tres años en el primer delito, y la pena por las lesiones de dos años de prisión, más una responsabilidad civil de 50.000 euros, aparece en la resolución.

Hechos

Los hechos se producen, tal y como recoge la resolución, tras reincorporarse el agente a su puesto de trabajo después de una incapacidad temporal. En este momento, solicita que le devuelvan su arma, petición que se le niega, además de certificaciones de servicios que necesitaba para homologar una formación, que según alega, tardan más de un año en realizarse, pese a su denuncia ante el Síndic de Greuges. A esto se suma, una reclamación de sus nóminas por estar mal computadas, que ante la falta de respuesta a esta, acaba en los juzgados, que dictaminan a favor del agente. También se juzga la sanción interpuesta por el ayuntamiento al policía al no reincorporarse a su puesto de trabajo después de recibir el alta médica, sobre la que el juez de la causa dictaminó a favor del denunciante alegando que es el ayuntamiento el que está obligado a hacer el llamamiento al agente para su reincorporación, motivo por el que este justificó el no asistir a su puesto de trabajo.

Sin embargo, respecto a la acusación contra el alcalde, el tribunal explica que pese a ser su máximo superior, "no consta en ninguno de los hechos como personal autor de ellos, ya que la resolución de los servicios prestados la emitió en tiempo breve, las nóminas las confeccionaba un gabinete contratado por el Ayuntamiento, la llamada de reincorporación al trabajo en el consistorio la efectuó el jefe de policía, y la orden de retirada del arma particular quien la llevó a cabo finalmente fue la Guardia Civil competente".

El Tribunal "no aprecia ninguna carga de humillación u hostilidad objetiva en los actos mencionados, sino más bien concretos problemas surgidos en el seno de una relación funcionarial caracterizada por la enfermedad del denunciante, sus bajas y sus comisiones de servicio voluntarias", se explica. Añade que "la denegación del uso del arma reglamentaria no puede ser considerado jamás un acto hostil por cuanto el juzgado confirmó la corrección de la decisión a la vista del estado del denunciante". Por otro lado, que, "no hay hostilidad alguna por parte de los acusados en el retraso de la entrega de un certificado que corresponde elaborar previamente a los funcionarios". Idéntica valoración hace del retraso en la rectificación del cómputo de los trienios, "debido a la delegación de externa de esta tarea" , señala. El hecho de los cuatro meses sin trabajar y el expediente abierto en el año que concluye con la sanción , "no puede ser considerado un acto de hostilidad desde el momento en que el denunciante no se personó en el Ayuntamiento en ningún momento dispuesto a prestar sus servicios, sino que, al contrario, pidió que evaluaran su estado de salud antes que nada", se recoge en el documento emitido por el tribunal.

Juicio Oral

Por último, la resolución también se ampara en lo ocurrido en el juicio oral, donde el tribunal explica que los hechos por los que se le acusa al alcalde de acoso laboral "solo han sido mencionados en el juicio por las acusaciones como complemento incidental de los anteriores, y avalados con el único testimonio del denunciante, a su vez desmentidos unánimemente por todos los compañeros policías y demás funcionarios comparecidos".

Por todo ello, el tribunal considera que "los hechos declarados probados no son constitutivos de los delitos de acoso laboral o lesiones objeto de acusación".

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de 10 días.