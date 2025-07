Nuevo atraco frustrado a pleno día en un estanco en Sagunt

Un estanco de Sagunt ha vuelto a sufrir esta semana un atraco frustrado a pleno día, como ya ocurriera hace apenas unos meses. Los hechos se produjeron sobre las 11 de la mañana del pasado miércoles en un local del núcleo histórico de la ciudad.

Un hombre armado con un cuchillo jamonero aprovechó que en el local no había ningún cliente e irrumpió amenazando a la responsable del establecimiento.

Para intentar ocultar su identidad, llevaba una mascarilla negra y gafas oscuras. Pero la mujer no se amilanó. «Me amenazó con el cuchillo y me dijo que le diera todo lo que tenía en la caja. Pero le dije gritando que no le daba nada y que se fuera», explica a Levante-EMV.

Aunque ella confiesa que pasó «un mal rato», afirma que no dudó en apretar el botón de la alarma que posee en el local y que avisa de inmediato a la policía. «Me llegó a decir que avisara a quien quisiera pero que le diera al menos un paquete de tabaco, pero le dije que no. Que se marchara. La verdad es que no sé ni cómo reaccioné así; igual es porque, por desgracia, no es la primera vez que me atracan», afirma.

Por suerte, el atracador acabó huyendo del lugar sin que la estanquera resultara herida. «Lo importante es que no pasó nada y que tampoco había nadie más, porque el mal trago no te lo quita nadie», apunta destacando la rapidez de una patrulla de la Policía Nacional en acudir. «Vinieron enseguida, pero el hombre pudo escapar», decía.

Sospechas

Al repasar lo sucedido, la mujer admite que poco antes del atraco ya sospechó al ver cómo el hombre pasaba por delante del local y se quedaba en sus inmediaciones. «Salí y, como le vi irse, volví a entrar. Pero la verdad es que ya volví al mostrador y me quedé atenta, mirando la puerta. Así que desde el primer momento vi cómo entraba con el cuchillo», decía asegurando que el hombre era de estatura baja «pero hablaba un perfecto español, sin ningún tipo de acento que me haga pensar que podía ser extranjero».