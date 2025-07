Sagunt aumenta el servicio de autobús entre los dos núcleos de población

El Ayuntamiento de Sagunt ha incorporado un autobús más a la línea D, trayecto que une la playa con la estación de Renfe y que circulará en horario de 16.30 h a 21.30 horas.

Con este refuerzo el departamento de Movilidad Urbana aumenta el servicio de autobuses interurbanos entre los dos núcleos de población, dado el incremento de personas usuarias que se ha producido durante la temporada estival.

"La decisión viene motivada por la necesidad de actualizar el servicio a la demanda existente. El autobús urbano ha incrementado notablemente su uso. En 2024, superamos el millón de viajes y, cada vez más, la ciudadanía opta por el transporte público para sus desplazamientos diarios", ha explicado el concejal de Movilidad Urbana, Javier Raro. Este incremento de personas usuarias "estaba generando momentos de mucha afluencia en la franja de tarde, por eso hemos decidido incorporar un autobús más al servicio, lo que permite reducir las frecuencias de paso".

Se refuerza la tarde

Así, con el refuerzo de vehículos, el vecindario dispondrá de un autobús de la línea D cada 17 minutos. Con ello, desde Movilidad Urbana, esperan “ofrecer un mejor servicio, con mayor comodidad y menos tiempos de espera, especialmente en las horas punta de la tarde”.

“Durante los meses de julio y agosto, son muchos los desplazamientos que se producen entre los distintos núcleos de la ciudad. La línea D hace un recorrido que, entre otros puntos, conecta con la playa y con la estación de Renfe, por eso, no solo es utilizado por residentes, también por visitantes”, ha apuntado el concejal Javier Raro.

Prohibición de acceso con patinetes

Por otra parte, en la línea de mejorar el servicio de bus urbano, desde el Ayuntamiento se han incorporado nuevas medidas. Siguiendo lo establecido por otros operadores de transporte como Renfe, Metrobús o Metrovalencia, el Consistorio ha decidido prohibir el acceso con patinetes eléctricos en los autobuses urbanos.

“Ahora mismo, por razones de seguridad, no se permite acceder con Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en los transportes interurbanos, por lo tanto, no existe posibilidad de la intermodalidad y, en el área urbana, la cobertura del autobús es suficiente. Además, así se garantiza que no se produce ningún tipo de incidente con la batería y se libera espacio en los autobuses urbanos”, ha explicado el edil de Movilidad.

Los horarios del autobús urbano pueden consultarse a través de la web de AVSA y las personas usuarias pueden trasladar cualquier incidencia con el servicio al correo participasuv@aytosagunto.es