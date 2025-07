Petrés viu les Festes en honor a Sant Jaume amb esport, cultura i tradició

El municipi de Petrés es prepara per viure amb intensitat les seues tradicionals Festes en honor a Sant Jaume, que enguany tindran lloc entre l’11 i el 25 de juliol. L’Ajuntament ha preparat una completa programació que combina activitats esportives, actes culturals, vetlades musicals i propostes familiars per a tots els públics.

Setmana Esportiva (de l’11 al 25)

Amb una inscripció simbòlica de 3 euros, els veïns podran participar en campionats de parxís, dòmino, bolot, petanca, pàdel, frontó, natació i futbito. Les fulles d’inscripció es poden recollir a la piscina i a l’Ajuntament, però s’han de lliurar i pagar al consistori.

Entre el actes més destacats estàn els següents: Exhibició de natació sincronitzada a càrrec del CN Acuàtic Morvedre al poliesportiu municipal (11 de juliol, 20:00 h); Pedaleo Petrés 2025, esdeveniment de spinning al poliesportiu, amb sopar de menú i actuació de Pablo Monleón (12 de juliol, 19:00 h) i la Volta al terme amb entrepà, beguda i obsequi per només 3€ (18 de juliol, 19:30 h).

La celebració en honor a Sant Jaume continuarà amb activitats culturals com les Vetllades a l’ermita (18-20 de juliol) amb el concert de Guitarras del Mediterráneo amb Irene de la Rosa (divendres 18, 23:00 h), la gala lírica i recital de sarsuela (dissabte 19, 23:00 h) i l’ actuació de la Muixeranga pels carrers del poble, acompanyada de tabal i dolçaina (diumenge 20, 19:30 h). A més, hi haurà orxata i fartons per als assistents a les 18:30 h.

Els veïns i veïnes de Petrés també podran gaudir d’una gran varietat d’activitats familiars i culturals com un taller de titelles a la plaça de l’Església (dimarts 22, 18:00 h), tallers de ceràmica per a tots els públics (dimecres 23, 18:00 h) i, a les 21:00 h, sopar solidari de l’Associació Espanyola contra el Càncer al Bar Avinguda. El dijous 24 a les 19h es celebrarà el concert de la Unió Musical de Petrés i, a les 21:00 h, sopar de pa i porta amb actuació del grup Flashback amb la col·laboració dels Festers del Salvador.

L’últim dia de les festes patronals, el 25 de juliol, serà el torn dels actes més solemnes. Així, el dia gran començarà a les 12h amb una missa en honor al patró Sant Jaume. A la vesprada, a les 19 h serà la presentació del llibre ‘Un polsim de sol’, un pessic de vida de Paquibel Server i Pérez, al pati de l’Ajuntament. Ja a la nit, a les 22:30h tindrà lloc la representació teatral de l’obra ‘Atracament a les 3’, dins del cicle ‘En un tres i no cap de bestiar, teatre a Petrés’.

Amb aquestes festes, Petrés es consolida com un referent de convivència, cultura i tradició a la comarca. L’Ajuntament convida a tots els veïns i visitants a participar activament i gaudir d’un programa variat i inclusiu.