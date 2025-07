Sanitat afirma que la espera quirúrgica media en Sagunt se ha reducido en más de un tercio

El tiempo de espera para acceder a las diferentes especialidades del Hospital de Sagunt y de su Centro de Especialidades ha originado críticas desde la sección sindical de CC OO en el centro sanitario a partir de datos recogidos a mediados de junio. Sin embargo, la Conselleria de Sanitat ha negado que estos periodos se hayan incrementado, como asegura el sindicato, y ha afirmado a Levante-EMV que tanto la lista de espera quirúrgica como la demora en consultas externas "ha disminuido desde 2023 hasta ahora progresivamente".

Como indican desde la conselleria, la espera quirúrgica media en agosto de 2023 era de 64 días "y en estos momentos se ha reducido en más de un tercio". En cuanto al tiempo para acceder a consultas externas, aseguran que la reducción "es generalizada en todas las especialidades, salvo en Cardiología por falta de especialistas en momentos puntuales durante el último año".

Suspensión de los programas para reducir listas de espera

CC OO también ha mostrado su preocupación por la reciente comunicación oficial de la Conselleria de Sanitat, recibida el 17 de junio de 2025, por la que se anuncia el cese de los programas de productividad en Consultas Externas, es decir, los denominados autoconciertos que permitían trabajar de forma extraordinaria por las tardes para atender la demanda acumulada y reducir los plazos de espera.

Estos programas, según apuntan desde el sindicato, han quedado suspendidos desde el 30 de junio sin posibilidad de autorización o renovación, "lo que resulta especialmente preocupante al tratarse de una de las principales herramientas para agilizar la atención a pacientes en lista de espera", afirman desde CC OO, reclamando que se vuelvan a poner en marcha y refuerzos de personal "en todas las categorías implicadas que permita agilizar los tiempos de atención".

Desde la Conselleria precisan, sin embargo, que "el acuerdo anual contempla su cese si no se obtienen los objetivos de mejora esperados".

Gestión de la Unidad de Documentación Clínica y Admisión

En CC OO también han censurado la "deficiente organización y gestión" de la Unidad de Documentación Clínica y Admisión (UDCA) que, entre otras cosas, recibe y clasifica las solicitudes de citas. Según afirman, eso "está generando niveles extremos de estrés entre el personal, que se ve desbordado por el volumen de trabajo y la falta de procedimientos claros, y no ha garantizado los recursos, la formación ni la organización necesarios para responder al volumen y la complejidad de las demandas asistenciales". A ello le suman que "la incorporación de nuevos auxiliares administrativos procedentes de las Ofertas Públicas de Empleo y procesos de estabilización no ha sido planificada: no han recibido formación adecuada, sus funciones no están delimitadas y carecen de un referente que les guíe". Por esto piden directrices claras y apoyo efectivo al personal administrativo.

Desde la ConsellerIa, en este sentido, afirman que en esta unidad se está sufriendo el déficit de médicos documentalistas, "por lo que se está intentando coordinar con los servicios clínicos la labor de mejora de los registros para complementar el trabajo de los documentalistas". Aún así aseguran que a finales de este mes se incorpora un nuevo médico a ella.