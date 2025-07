Ataque racista a la mezquita del Puerto de Sagunto

Una vez más, nos ha tocado ser objeto de los ataques racistas de la extrema derecha, pero esta vez en un lugar de culto. No es ninguna novedad visualizar estos escritos racistas e islamófobos en nuestros espacios, que no hacen más que sembrar el miedo y la discordia entre nuestra población.

Recientemente, en la Mezquita “La Paz” del Puerto de Sagunt o aparecieron mensajes en la puerta del edificio reclamando lo siguiente: “A vuestro país” y “Viva Vox”. Se desconoce el o los autor/es del suceso, pero su desconocimiento no nos alarma tanto como lo hace el hecho de saber que esto no es más que un reflejo de la islamofobia y 'morofobia' presente en nuestro municipio.

Desde siempre veníamos escuchando de casos similares que ocurrían y siguen ocurriendo en muchas mezquitas de España y en el resto de Europa, pero esta vez nos ha tocado ser protagonistas y ser un caso de violencia más.

Lo que algunos pueden interpretar como unas simples pintadas vandálicas que pueden eliminarse fácilmente, nosotras y nosotros las señalamos como un ataque directo hacia nuestros espacios de práctica religiosa y hacia nuestras creencias. No es más que el fruto de los discursos de odio que sigue alimentando la ultraderecha en nuestro país y en nuestro municipio. Ya basta de poner el foco siempre sobre las personas que sufrimos en nuestros cuerpos las decisiones políticas e intereses de la extrema derecha.

A día de hoy, la islamofobia no está tipificada como un delito de odio y esto acentúa más nuestra vulnerabilidad y la falta de herramientas y servicios a los que aferrarnos en casos de ataques islamófobos como este. Se trata de una realidad presente más allá de la esfera religiosa: en las aulas, el deporte, el ocio, la política, etc. Por lo que ya es momento de pensar y repensar nuestra postura ante sucesos como este y hacia dónde queremos llegar como sociedad.

No se puede tolerar el silencio y mirar hacia otro lado. Hacerlo supondría negar las violencias que sufrimos las personas musulmanas por el mero hecho de existir. Supondría pisar nuestra libertad religiosa que, sin un esfuerzo explícito y consciente por proteger, se estaría reforzando y animando el crecimiento de este tipo de ataques.

Consideramos que un municipio como lo es Sagunto no debe quedar al margen de realizar una denuncia pública y condenar este tipo de ataques, porque también somos ciudadanas y ciudadanos de un municipio que queremos quede libre de violencias y discriminaciones. Es por ello por lo que reclamamos que se comparta y se dé a conocer este caso porque lo que no está escrito no existe y sobre todo para mostrar que es posible una convivencia entre diferentes creencias y culturas a pesar de que nos digan lo contrario.