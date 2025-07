Las caídas y accidentes en dos avenidas lleva al PP de Quartell a exigir medidas

El Partido Popular de Quartell ha exigido la reparación inmediata de las avenidas Benifairó y Benavites. “Últimamente, se han recibido numerosas quejas de vecinos y usuarios que han sufrido caídas y accidentes en estas avenidas debido a su mal estado, incluso se han producido lesiones de gravedad”, ha esgrimido la portavoz popular, Eva Vilar.

“En el pleno de junio, PSOE, Compromís y EU ya votaron en contra de avanzar en estas actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas, se escudaron en que eran unas vías de la Diputación y no es cierto”, ha advertido Vilar, al tiempo que le ha afeado a la alcaldesa “su falta de interés”: “o no se entera o es la excusa perfecta para no hacer nada”.

Vilar volvió a preguntar a la alcaldesa por estas actuaciones en el pleno celebrado esta semana en el que criticó “la dejadez” de la primera edil socialista: “resulta que esta vía es de titularidad municipal desde 2019 y nos ha hecho creer que no era de su competencia, pero la realidad es que no se ha hecho nada ni en esta legislatura ni en la anterior cuando también gobernaban los socialistas con Compromís”, añadía.

Intervención de la concejala del PP / Daniel Tortajada

Actuación

Sin embargo, la alcaldesa, asegura que "el ayuntamiento no ha dejado de trabajar en este asunto" desde que el pasado 24 de julio de 2024, tras una reunión en diputación con responsables de Carreteras, a la que asistió el alcalde de Benavites, se nos dijo que realizáramos un informe sobre estas avenidas para que el ente provincial pudiera actuar con los presupuestos de 2026 y eso es lo que hemos hecho, un informe de mejoras", adelantaba la mandataria, quien también avanzaba un encuentro en breve, en diputación para la entrega oficial del documento.

Respecto a la titularidad de la avenida, Marqués insiste en que "es de Diputación. Precisamente en esa pasada reunión se nos explicó que la falta de un trámite administrativo por parte del ayuntamiento había impedido ejecutar la cesión de esta carretera al ayuntamiento de Quartell tras su inauguración".

La alcaldesa haciendo uso de su palabra / Daniel Tortajada

Mas tránsito

Por otro lado, la concejala del PP ha argumentado que “las avenidas Benavites y Benifairó no solo son arterias clave de comunicación en Quartell, sino que también representan puntos estratégicos de acceso a los diversos comercios y espacios de ocio situados en ellas y sus calles adyacentes, lo que las convierte en vías de gran afluencia de vehículos y peatones”. Además, ha explicado que “la reciente apertura del supermercado ha generado un incremento exponencial del tránsito, lo que hace aún más imprescindible el mantenimiento adecuado de estas vías”. Por todo esto, ha asegurado que “el PP seguirá trabajando e insistiendo hasta que se reparen estas vías, una necesidad de este municipio aunque el gobierno municipal no lo quiera ver”, terminaba.