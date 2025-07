El deterioro cognitivo incentiva un programa innovador en Canet d'en Berenguer

Me gusta todo”, explica Fina, de 74 años, con una sonrisa. “Me enteré por casualidad: la asistenta social se lo comentó a mi hijo. Al principio no me hacía mucha gracia, ¡pero estoy encantada! Tenía que haber venido antes”. Su compañero Carlos comparte su entusiasmo: “No solo me sirve para ocupar mi tiempo, sino que lo disfruto mucho y me viene muy bien para mis problemas de memoria. Además, hemos hecho un grupo y es muy divertido”.

Fina y Carlos son dos de las 16 personas que han participado en Respir, un programa innovador y pionero que puso en marcha el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer el pasado mes de noviembre para atender a personas con primeros signos de deterioro cognitivo. La primera edición acaba de concluir. En septiembre se iniciará la segunda edición del Programa de Psicoestimulación y Respiro Familiar —así es su denominación oficial— impulsado por la concejalía de Servicios Sociales, dirigida por María Martínez.

Una de las actividades del programa. / Ayuntamiento de Canet

Como explica Pere Antoni, alcalde de Canet, “a medida que avanzan los años, las personas mayores pueden enfrentar diversos desafíos, como la soledad, la pérdida de autonomía o la disminución de la actividad física y cognitiva. Por ello, desde el Ayuntamiento hemos querido ofrecerles un espacio vital donde socializar, participar en actividades estimulantes y recibir apoyo emocional y físico, mejorando así su calidad de vida y fomentando un envejecimiento activo y saludable. En definitiva, es una forma de devolverles el esfuerzo que hicieron por nosotros y el cariño que nos dieron”.

Experiencia

El entusiasmo de los participantes, como Fina y Carlos, es compartido también por las responsables del programa: la educadora social Laura Segarra y la psicóloga Silvia Calero. “Ha sido una experiencia muy satisfactoria y muy bonita, tanto a nivel personal como profesional”, coinciden ellas. Destacan los lazos afectivos creados entre las responsables y los asistentes, así como entre los propios participantes. “Lo más importante es la relación que se ha forjado entre ellos, que incluso ha llevado a crear un grupo de WhatsApp para organizar actividades juntos. Ese tipo de iniciativas son las que mejoran su calidad de vida”.

Para poder formar parte de Respir, las personas candidatas deben tener al menos 65 años, un grado de dependencia leve o moderado, ser autónomas y presentar un deterioro cognitivo muy leve o leve. Las actividades se celebran lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 12:30. El programa fue diseñado por Laura Segarra y la psicóloga María Romeu, quien ha sido sustituida por Silvia Calero, y es uno de los pocos de estas características que se celebra en la Comunitat Valenciana.

Actividades diarias

Las sesiones se dividen en dos bloques. La jornada empieza con una asamblea que ayuda a los asistentes a reconocerse entre sí —puesto que algunos olvidan los nombres de los compañeros de un día para otro—. A continuación se realizan actividades cognitivas, como Historias Encadenadas, revivir recuerdos o jugar al Un, dos, tres, explica Calero. “La idea es fomentar la autoestima, la motivación y trabajar hábitos saludables para la vida diaria”, añade Segarra.

La segunda parte del día se basa en cuadernos de estimulación, juegos (puzzles, bingo, tangram, cuatro en raya…) o colorear mandalas. “Es importante trabajar diferentes ámbitos, porque al deterioro cognitivo a veces se suma el motor”, señala Calero.

Lo importante, coinciden ambas, es acompañar a los asistentes en esta etapa de su vida, cuando es fácil verse frustrado al intentar lograr un objetivo, pero también luchar por superarlo. “Es evidente que no podemos evitar el avance de la enfermedad, pero sí podemos intentar retrasarla un poco y acompañar a las personas en este proceso”, explican Segarra y Calero.