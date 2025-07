Enfrontament mortal en el riu

La troballa d’una estació neolítica en la partida de Cabeçol va esmentar-se en la reunió del laboratori d’Arqueologia de la Universitat de València – Estudi General. La notícia apareixia l’1de maig en el Diario de Valencia. Va estar anunciada pel Sr. Ibarra. Ell, juntament amb Francisco Prats, van ser els autors del descobriment.

Entre les millores urbanes en la capital comarcal cal destacar la construcció de la xarxa telefònica. En la liquidació dels pressupostos de la Diputació de València, s’esmentà eixa despesa, segons va contar La Correspondencia de Valencia el 2 de maig.

La festa del combregar de malalts va celebrar-se este mes amb la presència de les principals autoritats municipals, el jutge municipal, el delegat del govern i el cap de la Guàrdia Civil. La junta de la Caixa d’Estalvis va repartir donatius entre els impedits pobres i també per a l’Asil d’Ancians Desemparats. Tot això ho descrivia el Diario de Valencia el 6 de maig.

Eixe mateix dia, va fer la primera missa el capellà Gaspar Bataller Monzó. El temple es va omplir per a acompanyar este fill de Sagunt. Participaren els tenors Cortés i Sastre de la Seu de València. Va dirigir el mestre Palanca, director de la Lira Saguntina. Apadrinaren el nou religiós els seus tios Manuel Peruga Belarte i Concepción Llorens Baquero. El sermó va realitzar-lo Vicente Gómez García, capellà del Cementeri de València. Es va titular “el cura valenciano ha de ser santo y sabio”. Hi van estar l’arxipreste José Noguera i el catedràtic del Seminari Leopoldo Gonzálbez. Posteriorment, es va servir un dinar per a 150 persones en el Sindicat. Fou servit pel restaurant Franco-Español de la Malva-rosa.

Un veí del Port de Sagunt, Eliseo Arnau Doñate, va ser robat en el mercat del riu Túria de la ciutat de València. Vivia en el carrer Emili Castelar, 41. El dijous 14 de maig es va desplaçar a la capital per a vendre dos cavalls. Arribà a un acord de venda amb dos gitanos de malnom els “Ajos”. Estos li pagarien 1.750 pessetes. Per, mentre ell buscava un testimoni per a la transferència, desaparegueren amb els animals.

Es va celebrar un juí contra Ricardo Guillén per un delicte contra la salut pública. Va ser defés per l’advocat José Feo. L’acusador fou el tinent fiscal Sr. Recuero.

L’esdeveniment tràgic es va produir en la desembocadura del riu Palància. Allí estaven alguns obrers extraient arena per a la companyia minera d’Ojos Negros. Domingo Martínez Cortés de 27 anys i nascut a Morenilla (Guadalajara) es va enfadar amb Luis Martín Biscolo de 22 anys i de Torralba de los Frailes (Saragossa). No se sap el motiu. Pareix que no era destacat. No obstant això, la tensió augmentà i Domingo colpejà l’altre obrer. Va quedar mal ferit i morí en l’Hospital. Este va ser detingut per la Guàrdia Civil.

En iniciar-se el mes va visitar Sagunt el president del Govern. Però eixa i unes altres notícies formaran part del següent “De cent en cent”.