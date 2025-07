Un PAI de Sagunt inconcluso desde hace 16 años se reactivará tras los cambios urbanísticos

El Ayuntamiento de Sagunt prevé adjudicar en breve las obras que permitirán completar un Programa de Actuación Integrada (PAI) que quedó paralizado hace 16 años en pleno casco urbano del Port de Sagunt. Se trata de la primera zona que podrá ampliar las viviendas previstas inicialmente tras los polémicos cambios urbanísticos aprobados el pasado octubre por PSPV-PSOE y EU-Podem, con el voto en contra de toda la oposición.

Estas modificaciones que aumentan alturas e inmuebles fueron justificadas como un modo de reactivar el desarrollo de terrenos que llevaban tiempo sin construir y esto es lo que se ha previsto hacer, a principios de agosto, con las unidades 6 y 7 que se encuentran entre las Avenidas Juan de Austria, sindicalista Miguel Lluch y el conocido como "Barrio de Ferroland".

El desarrollo de ese suelo se impulsó hace 20 años y fue iniciado por la empresa Prodaemi. Pero la crisis del ladrillo acabó haciendo que el agente urbanizador paralizase las obras y el ayuntamiento iniciara en 2009 el procedimiento de resolución.

Ahora, esa operación se prevé reanudar adjudicando los trabajos a una agrupación de interés urbanístico, una medida que ha aireado Iniciativa Porteña (IP), cuestionándola tanto en el fondo como en las formas.

Lugar donde están ubicadas las dos unidades. / IP

Los segregacionistas discrepan, de entrada, de esas modificaciones urbanísticas aprobadas en octubre que permitieron que la unidad 6 pasara de las cuatro alturas iniciales a las ocho aprobadas y en la unidad 7, de tres alturas a ocho. Además, apuntan que el global de inmuebles se acordó ampliar entonces de las 323 viviendas previstas inicialmente entre ambas unidades, hasta más del doble, concretamente 723 viviendas; algo que su edil Manuel González ve como "un auténtico pucherazo a la vista de los acontecimientos».

Menos viviendas de las autorizadas

Sin embargo, desde el consistorio se ha explicado a preguntas de este diario que, tras una reunión con vecindario de la zona, "se ha trabajado para que haya en la zona menos viviendas de las autorizadas y más garajes privados"; dicen sin precisar detalles pero dejando claro que esta es la demanda que recibieron en el encuentro mantenido con el alcalde, Darío Moreno y el edil de Urbanismo, Javier Raro, dentro de su intención de valorar cambios en esas modificaciones "barrio a barrio".

Agrupación constituida en tan solo dos meses

El edil de IP Manuel González admite que también le llama mucho la atención que «tan solo dos meses después de aprobar los cambios, se constituyó la agrupación de interés urbanístico en la que se agruparon los grandes propietarios con más de un 50% de los derechos en esas unidades". Por esto, cree que "presumiblemente" se crea "por esas modificaciones insertadas en el planeamiento por PSOE y EU». Además, cuestiona que esa sea la vía en que los grandes tenedores de suelo vayan a construir, "formando parte de la especulación urbanística en la que se encuentra sumido nuestro pueblo", dice en relación al anuncio del gobierno local de principios de 2024 respecto a que obligaría a edificar a los grandes tenedores de solares.

Sin mejoras en los servicios o dotaciones públicas

Desde IP recuerdan que en su momento ya se opusieron a esos cambios urbanísticos, calificándolos como “pelotazo”. También inciden en que esos cambios no contemplan mejoras en los servicios o dotaciones públicas. «Deberían ir acompañados por un lado de compensaciones por parte de los urbanizadores, algo que no se ha dado a pesar de que les han regalado miles de m2 a edificar, pues pasan de 35.541 m2/techo a casi 50.000, un regalo que bajo el criterio de Iniciativa Porteña roza la ilegalidad. Pero es que además, todo este incremento que abarca también otros ámbitos en nuestro pueblo, no se justifica acompañándolo de mayores dotaciones públicas y oferta de servicios escolares, administrativos o sanitarios, es un despropósito cuyas consecuencias se verán en un futuro muy cercano».