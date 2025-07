Mal disseny urbà saludable a Sagunt

Sagunt és una ciutat amb una trajectòria històrica que la convertix en un referent cultural i econòmic al territori valencià. Amb el seu castell imponent, el teatre romà i un port industrial de gran rellevància, ha sigut un punt de connexió fonamental al llarg dels segles. Tot i això, més enllà del seu llegat, la ciutat es troba davant d’un gran repte: millorar la qualitat urbana per a fer-la més habitable, saludable i respectuosa amb el medi ambient.

Segons l’Índex de Disseny Urbà Saludable, Sagunt ocupa una posició preocupant dins la classificació d’àrees urbanes xicotetes. Este índex analitza elements clau com el disseny urbà, l’accés a espais verds, la mobilitat i la qualitat ambiental.

Les dades evidencien una manca de densitat residencial adequada, una escassa permeabilitat del sòl i una limitada infraestructura per a caminar o anar en bicicleta, factors que repercutixen directament en la qualitat de vida de la ciutadania.

Densitat urbana i eficiència dels espais habitables

Un dels aspectes més significatius és la baixa densitat de vivendes: 27 vivendes per hectàrea, molt lluny dels valors considerats òptims. Esta xifra reflectix un urbanisme dispers que dificultarà la consolidació de serveis pròxims i eficients. En un model de ciutat saludable, una densitat equilibrada permet reduir la necessitat de desplaçaments motoritzats, fomenta la creació d’espais comunitaris i millora la interacció social.

Quan una ciutat està estructurada amb una densitat adequada, es reduïx la dependència del vehicle privat, es maximitza l’aprofitament dels serveis i es genera un teixit urbà més connectat i viu. L’actual configuració de Sagunt no facilita estos beneficis i podria afavorir una fragmentació del territori que afecte la seua dinàmica social i econòmica.

La mobilitat sostenible, una assignatura pendent

La mobilitat és un dels pilars fonamentals en el disseny urbà saludable. Sagunt presenta indicadors preocupants en este aspecte. Només un percentatge reduït de les infraestructures viàries està destinat a vianants i ciclistes, la qual cosa dificultarà opcions de desplaçament més saludables i menys contaminants.

Caminar i anar en bicicleta són alternatives sostenibles que reduïxen la contaminació i fomenten un estil de vida més actiu. No obstant això, si les condicions urbanes no ho afavorixen, els desplaçaments continuaran basant-se en l’ús del vehicle privat. Això implica majors emissions de gasos contaminants, saturació del trànsit i una pèrdua de qualitat ambiental en el nucli urbà.

L’accés al transport públic tampoc és satisfactori. Només una mínima part de la població viu a menys de tres-cents metres d’una parada d’autobús. Això dificulta enormement l’ús del transport col·lectiu i fomenta la dependència del cotxe. L’optimització de la xarxa de transport públic amb més freqüències i millor cobertura seria una mesura essencial per revertir esta situació.

Els espais verds com a oportunitat per a un entorn més saludable

Sagunt compta amb aspectes positius que poden ser un punt de partida per a la millora de l’urbanisme. La qualitat de l’aire es manté dins de paràmetres acceptables, especialment en relació amb la presència de partícules en suspensió i diòxid de nitrogen.

A més, quasi la meitat de la població viu en àrees amb un bon índex de vegetació, fet que indica que la ciutat té una base sobre la qual treballar per a millorar la qualitat ambiental.

Els espais verds tenen un paper fonamental en la salut de les persones. Reduïxen l’estrés, fomenten l’activitat física, milloren la qualitat de l’aire i actuem com a reguladors climàtics. No obstant això, el seu accés no és òptim. Només un percentatge reduït de la població té un espai verd pròxim al seu domicili.

Este dèficit fa necessari un reforç de la infraestructura verda a la ciutat. La creació de nous parcs i jardins i la millora dels existents garantiria que un major nombre de persones poguera gaudir dels seus beneficis. Els espais naturals no només són fonamentals per a la salut individual, sinó que també afavorixen la cohesió social i fomenten el sentiment de comunitat.

Propostes per a una Sagunt més saludable i habitable

Davant estos desafiaments, és imprescindible plantejar accions que fomenten un disseny urbà més equilibrat i sostenible. Algunes mesures podrien ser:

- Augmentar la densitat urbana amb criteris de sostenibilitat per a consolidar barris més connectats i eficients

- Millorar la infraestructura per a vianants i ciclistes, ampliant carrils bici i zones peatonals

- Potenciar el transport públic, amb una xarxa més accessible i amb millor cobertura

- Expandir els espais verds urbans per a garantir un accés equitatiu a les àrees naturals

- Aplicar mesures per a reduir la contaminació i mitigar els efectes de les illes de calor

Sagunt té potencial per a convertir-se en una ciutat més equilibrada i sostenible, però per a aconseguir-ho és necessari un compromís ferm de les administracions i la participació de la ciutadania.

L’urbanisme no és només una qüestió d’infraestructures, sinó un element clau per a garantir el benestar col·lectiu. Cal decidir si es vol avançar cap a un model urbà que responga als reptes del segle XXI i proporcione una major qualitat de vida.

La transformació de Sagunt depén de les decisions que es prenguen hui.