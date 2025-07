Aluvión de quejas en las playas de Canet y del norte de Sagunt por la eclosión de mosquitos

La eclosión de mosquitos registrada tras las lluvias torrenciales del pasado día 12 ha provocado un aluvión de quejas en las playas de Canet d’en Berenguer y del norte de Sagunt , al tiempo en que ha dejado imágenes nunca vistas en pleno julio, pues hasta junto al mar ha habido gente teniendo que ahuyentar numerosos insectos.

La magnitud de la plaga en pleno verano ha dejado escenas inéditas en estas fechas. "Por la tarde, la gente va por la calle dando manotazos. Es impresionante. A veces hasta se los ve en nubes. Por el día no son tan visibles, pero también hay y te tienes que poner repelente igualmente", afirma Rosa, una veraneante en Almardà.

Esas "auténticas cortinas de mosquitos" son confirmadas por Amparo Peris, la presidenta de la entidad vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa, que ya este fin de semana contactó con el ayuntamiento para informar del malestar.

"En 40 años nunca he visto nada igual. Es increíble, porque ni poniéndote repelente logras que no te piquen, así que por la noche no podemos salir a pasear ni a la terraza", aseguraba a Levante-EMV Javier Gómez, residente en Corinto y vicepresidente de la asociación Almardà Viva, que también ha alertado de la situación.

En Canet coinciden en que la situación es extraordinaria. "Es exagerado. Hay hasta en la orilla de la playa. Ayer bajamos a las 8 de la mañana a andar y tuvimos que pasar corriendo las dunas y, por la orilla, se nos quedaban pegados", relata una veraneante. "Yo llevo las piernas y la espalda comidas… no puedes ni salir a tender al balcón", asegura.

Picaduras que dejan gran moratón

Lo que todos tienen claro es que en esa 'superpoblación' de mosquitos, hay de varios tipos pues las picaduras son diferentes. "Los más dolorosos son los que te atraviesan la ropa y te dejan un gran moratón", añade una vecina de Almardà.

Una vecina de Canet muestra sus picaduras. / Levante-EMV

Quejas del PP

El Partido Popular de Sagunt se ha hecho eco de las críticas y ha vuelto denunciar "la falta de control sobre la plaga de mosquitos, especialmente en las zonas de Almardà y Corinto, donde los vecinos llevan semanas sufriendo una situación cada vez más insoportable y sin respuestas eficaces por parte del PSOE Sagunto".

La situación, según dicen, se hizo especialmente evidente durante la 5K Nocturna de Almardà. “Lo sufrimos en nuestras propias carnes”, afirma el portavoz popular, Ximo Catalán, quien describe la presencia de "auténticas nubes" de mosquitos y afirma haber recogido numerosos testimonios de personas "indignadas" y preocupadas por lo ocurrido. "Es vergonzoso que, en pleno mes de julio, el consistorio siga sin poner en marcha un plan eficaz de control de plagas en una zona tan turística y sensible como esta”, añade Catalán.

El PP recuerda que no es la primera vez que se reclama esta actuación. "Ya en abril de 2024, advertimos públicamente de la proliferación del mosquito tigre en esta misma zona y de la pasividad del equipo de gobierno. Las quejas vecinales no han dejado de repetirse desde entonces, sin que se haya dado una respuesta seria o una solución eficaz por parte del equipo de Gobierno", dicen considerando que esa "desidia está perjudicando tanto a los residentes como al turismo”, lamenta Catalán. “Los mosquitos no solo generan molestias físicas importantes, sino que ahuyentan a visitantes y dañan la imagen de nuestras playas. Exigimos una actuación inmediata y sostenida en el tiempo, con tratamientos preventivos y un calendario transparente de fumigaciones, especialmente en las zonas más afectadas”, dicen por más que el gobierno local asegure que la lucha municipal contra los mosquitos y otras plagas se realiza durante todo el año desde hace más de una década.

Mosquitos sobre una mascota. / PP

Refuerzos

Ante las numerosas quejas recibidas por parte de particulares, los dos ayuntamientos han anunciado refuerzos en sus tratamientos. El de Sagunt lo ha hecho con las comunicaciones que ha mantenido con las dos entidades vecinales de Almardà, como han confirmado responsables de estas últimas a este diario.

Desde el consistorio de Canet se ha asegurado a preguntas de este diario que "se han redoblado sus esfuerzos para atenuar, en la medida de lo posible, los problemas que ocasionan".