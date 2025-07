Las fiestas patronales de Sagunt se inician con polémica y un revolcón a un menor

Los cánticos con insultos contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afearon el tradicional Xupinàs i la Xopà, que marcan el inicio de las Fiestas Patronales de Sagunt; unas celebraciones que este año registraron un récord de participación en el primer fin de semana de festejos, en el que también se produjeron algunos incidentes de diversa consideración. "Ha sido el Chupinazo más multitudinario de los últimos 38 años, hemos contabilizado más de 7.000 personas", adelantaba el presidente de la Federación de Peñas, Ricardo Meliá.

Ese "xupinàs" marcó el comienzo de unos festejos que finalizarán el próximo 30 de julio con la festividad de los Santos Patronos, para dar paso a las fiestas del Port de Sagunt. Con un Camí Real abarrotado de miles de personas y un balcón del ayuntamiento repleto de autoridades, presidido por el alcalde, la concejala de Fiestas y el presidente de las peñas de Sagunt, así como distintos representantes de las fiestas, se disparaba el tro d'avís con el que se arrancaron oficialmente los festejos 2025, un momento que protagonizaron los voluntarios de 12 años, Izan y Neizan, que tanto ayudaron durante la Dana a sus vecinos de Paiporta. Con su presencia, "queríamos dar el mensaje de que, pese a estar en Fiestas, Sagunt no olvida lo ocurrido ni a los afectados por esta catástrofe", decía Meliá.

Insultos

Sin embargo, los cánticos de algunos peñistas en un momento del acto, con los que profirieron insultos al presidente del gobierno empañaron parte de la jornada. Entre ellos, se pudo oír "Pedro Sánchez, hijo de puta". Estas actitudes fueron alentadas desde el balcón por un concejal de Vox, que animaba a continuarlas, en un hecho recogido en un vídeo que ha levantado críticas.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, afirmaba en declaraciones a Levante-EMV que" los insultos nunca pueden ser una opción. No caben en la vida personal y no deben caber tampoco contra representantes políticos. Con las informaciones de estas semanas, es normal que la gente esté desencantada con la política, pero recurrir a la violencia verbal nunca es la solución y además no representan a la mayoría de ciudadanos de Sagunt. Por otra parte, las fiestas patronales son un éxito precisamente porque son de todos y todas. El día que se perciban como partidistas, será el primer día del fin de las fiestas. Cuidarlas también es decir que estos incidentes no tienen cabida", expresaba.

También se ha pronunciado el secrertari local de Compromís, Albert Llueca, quien tacha el hecho de "falta de respeto" no solo hacia la persona sino "hacia las instituciones democráticas que nos representan". Además, lamentan el comportamiento de algunos de los políticos que se encontraban en el balcón este día. "Cuando el insulto se normaliza en los espacios públicos, especialmente por cargos electos, se está degradando el debate democrático y alimentando una cultura de confrontación que puede acabar en violencia verbal o física". En concreto acusa a Vox y al PP de "convertir un ataque verbal en un instrumento político", a tenor de videos que se han difundido en redes sociales como Instagram y Twitter donde se ve también a una edil de esta última formación riéndose, bailando y aplaudiendo mientras se escuchan esos insultos.

También, Ricardo Meliá se ha sumado a esa condena, y ha dejado claro en declaraciones a este medio que "los insultos no tienen cabida en ningún sitio, tampoco en las fiestas".

Revolcón a un menor

Pese a este hecho puntual, el acto se desarrolló con normalidad y sin incidentes. Sin embargo este inicio de los festejos no ha estado ausente de percances. Fue en el encierro de esa misma mañana de sábado cuando los festejos taurinos se cobraban el primer susto de la semana. Un menor, que corría en la entrada de toros y vacas, sufrió un revolcón a cargo de una de las reses. El hecho en sí no revistió de importancia, sino fuera porque se trata de un joven menor de edad, cuya participación en este tipo de eventos taurinos está prohibida, tal y como recoge la normativa; tal y como se difunde por parte de la federación de peñas a través de la megafonía antes y durante los festejos taurinos.

A este respecto el presidente aclara que "hemos puesto todas las medidas de seguridad a nuestros alcance. Tenemos 20 voluntarios taurinos, 10 más de lo que nos exige la ley".

El otro incidente se produjo por la tarde, cuando una mujer fue embestida por una de las vaquillas sin consecuencias graves.

También hubo una pelea a las afueras del recinto taurino, ese mismo día, que requirió de la intervención de la Policía Local, que evitó que la discusión fuera a mayores y otro revolcón en el toro embolado, pero ninguno de estos incidentes requirió el traslado al Hospital de Sagunt.

Toro rezagado

El fin de semana también ha dejado alguna que otra anécdota como la que protagonizó uno de los astado del encierro de seis toros embolados, uno de los actos mas esperados del fin de semana. El animal no quiso realizar el recorrido junto al resto de compañeros y una vez fuera del camión, embolado y todo, decidió quedarse en la avenida durante varios minutos, hasta que finalmente tuvieron que sacar un manso para recogerlo, lo metieron en el camión y lo llevaron hasta los corrales; un hecho que retrasó la programación de la noche, que se cerró con una discomóvil.

Las fiestas han continuado este lunes con más toros y noche de orquesta.