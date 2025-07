El empresario que ha cerrado el mirador del Garbí: "He invertido 54.000 € en la compra"

«Todo esto no lo he hecho por ganar dinero, ni porque me haga falta a mis 85 años. Es por la ilusión de que Estivella crezca». Así se expresa en declaraciones a Levante-EMV el empresario José Ramón Mateu que, sin permiso, acotó este fin de semana un mirador del Garbí, cambió la cerradura de la ermita e instaló un chiringuito junto a ella.

Mientras el ayuntamiento continúa los trámites "para recuperar la normalidad", Mateu sigue con sus proyectos y justifica en parte sus acciones en que ha invertido 54.000 euros en la compra de unas parcelas que incluyen el mirador y la ermita, por más que el consistorio sostenga que son terrenos públicos municipales y por tanto, ve imposible esa operación.

La ermita y la terraza colocada este fin de semana sin permiso. / Levante-EMV

El también concejal de Vox admite que la terraza no resultó rentable este fin de semana. «Lo hago por dar un servicio a los visitantes. Entre el sábado y el domingo que estuvimos desde la mañana hasta las 21 horas, habré recogido seis euros con las consumiciones y otros seis con los donativos por pasar, pero habré gastado 300 euros diarios», dice reiterando que su intención es que «esas colaboraciones» de un euro por persona que pase «permitan ayudar a hacer en la zona una gran cruz de 40 metros de altura que esté iluminada y un museo del ciclismo donde termine la Volta Ciclista al Camp de Morvedre y una etapa de la Vuelta a España», dice este enamorado del deporte de las dos ruedas que ha hecho de Estivella un referente, concentrando durante años a profesionales de talla internacional, pero ahora lleva de cabeza al gobierno local mientras muchos vecinos nos dan crédito a lo sucedido.

Recuperar la fonda

El hostelero cree así que la inversión que ha realizado la podrá hacer rentable en unos años, si puede ver la luz otro de sus proyectos: Reabrir la Fonda que había antaño. «La quiero recuperar para que volvamos a tener habitaciones donde hacer noche», explica convencido de que podrá lograr todos los permisos necesarios para reconstruir ese complejo, por mucho que el Plan de Ordenación y Regulación de Usos (PORN) del parque natural de la Sierra Calderona sea muy restrictivo sobre las actividades permitidas en el parque natural o tenga que obtener autorización previa de la Conselleria de Medio Ambiente.