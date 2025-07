Estivella estudia acciones legales para reabrir el mirador acotado en el Garbí y quitar el chiringuito

Numerosos vecinos de Estivella siguen sin salir de su asombro al descubrirse este fin de semana por sorpresa la noticia adelantada por Levante-EMV: Que el 'Puntal del Garbí' y su mirador en plena montaña han dejado de ser un lugar de acceso público ya que, sin permiso municipal, un empresario ha precintado ese lugar con idea de recoger donativos por visitarlo y ha montado un chiringuito, además de cambiar la cerradura de la ermita y llegar a usarla como almacén.

Convencido de que todo es irregular, el gobierno local ha denunciado lo sucedido ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la Conselleria de Medio Ambiente y la dirección del parque natural de la Calderona pues sostiene que el ayuntamiento es quien figura en el Registro de la Propiedad como titular de la ermita, por mucho que el hostelero local José Ramón Mateu asegure haberla comprado.

Desde el consistorio se incide además en que la zona de monte acotada "es de titularidad pública". Por ello, además de revisar todo tipo de documentación, está estudiando acciones legales para "devolver la zona a la normalidad", es decir, retirar los precintos, ordenar la retirada del chiringuito y recuperar las llaves de la ermita pues el hostelero cambió su candado sin avisar.

Imagen de la ermita y la terraza. / Levante-EMV

Sin acuerdo

El alcalde, Francesc Mateu, ha confirmado este diario la intención de dar "todos los pasos necesarios para defender el lugar" después del nulo éxito de la reunión mantenida este lunes en el ayuntamiento con el empresario impulsor de todas esas medidas, el también concejal de Vox José Ramón Mateu. Ese encuentro ha evidenciado la unión del resto de partidos frente a esta acción que el veterano hostelero tomó de forma unilateral, cuando el ayuntamiento aún no le había contestado a la solicitud que el pasado viernes presentó por escrito para poder montar el chiringuito junto a la ermita.

Frente a esa postura común de fuerzas en teoría tan antagónicas como Compromís, PSPV-PSOE y PP, José Ramón Mateu se ha quedado solo, pero eso no le ha impedido seguir insistiendo en que son terrenos de su propiedad y ha retado al ayuntamiento a ir a los tribunales. "Yo lo he comprado, tengo las escrituras, he ido al notario y lo tengo registrado. Por tanto, que me lleven al juzgado. Yo estoy dispuesto a gastarme en abogados lo que sea. Allí me defenderé y que un juez decida", afirmaba a este diario tras esa reunión a la que solo ha faltado una edil por encontrarse fuera.

"Revuelo"

El empresario admite el revuelo que se ha originado en la población y como gesto "para intentar apaciguar las cosas con el ayuntamiento", no ha abierto la terraza este lunes aunque su intención es volverlo a hacer de cara al fin de semana.

Ermita sin sillas y mesas

También afirma que su intención no es usar la ermita como almacén, sino guardar las meas y sillas en otro sitio. "Yo mismo las quité, porque eso no queda bien. Da mala imagen. Y lo que yo quiero es que la gente pueda visitarla", asegura.