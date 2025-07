Plantón de EU-Podem a Mazón en Parc Sagunt

El concejal de Esquerra Unida-Unidas Podemos y teniente de alcalde de Sagunt , Roberto Rovira, ha decidido no acudir a la inauguración del vial de acceso a Parc Sagunt II, al que ha asistido el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Con esta ausencia, ha querido lanzar un mensaje rotundo: "No tiene ninguna autoridad moral para representarnos."

Desde Esquerra Unida se critica no solo el fondo, sino también las formas. “Carlos Mazón ha convertido los actos institucionales en ceremonias cerradas, sin alma ni pueblo. Nos preguntamos a qué le teme. ¿A las preguntas incómodas? ¿A las miradas de quienes sufren sus políticas? ¿A los abrazos de las víctimas que no quiere mirar a los ojos?”, denuncia el concejal.

“No es solo que nos excluya. Es que excluye a la ciudadanía. Sus visitas parecen más las de un alto directivo blindado que las de un representante público al servicio de la gente”, afirma.

"La herida abierta del 29 de octubre"

La decisión de no acudir al acto también responde "a una herida", a su juicio, "aún abierta: el silencio que Mazón mantiene sobre su paradero y su actuación durante las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre, cuando vecinos y vecinas de Sagunt y otras zonas del País Valencià se vieron atrapados por el agua. Algunos perdieron su casa. Otros, la vida", recuerdan desde la formación.

Daniel Tortajada

“Aún no sabemos qué hacía Carlos Mazón ese día. No ha dado una sola explicación. ¿Dónde estaba mientras la gente se ahogaba? ¿Qué era más urgente que acudir en ayuda de su propio pueblo?”, cuestiona Esquerra Unida. “Ese silencio es insoportable. Es una falta de respeto a quienes lo perdieron todo.”

No es tiempo de silencios. Es tiempo de dignidad.

Esquerra Unida hace un llamamiento a la ciudadanía y al resto de representantes públicos: “No podemos seguir normalizando el secretismo, la propaganda y la insensibilidad. Si quienes gobiernan no escuchan, no miran y no responden, no merecen que asistamos a su desfile.”

Y concluyen reafirmando que no han ido al acto “porque creemos en una política que se hace cara a cara con la gente. Porque no se puede inaugurar nada cuando aún hay personas esperando respuestas.Carlos Mazón debería dimitir. Por dignidad, por respeto, por justicia", afirman.