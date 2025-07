Darío, no quiero comprarme una barca

Vaya por delante que el tema que hoy abordo, nunca mejor dicho, es un problema que no viene de hace unos años a esta parte. Voy a tratar un tema enquistado en nuestro municipio cada vez que hay fuertes lluvias y que se ha llegado a normalizar, algo que no debería haber pasado jamás.

Por la forma de nuestra ciudad tenemos un casco histórico en el que, cuando llueve de manera fuerte, se desagua en el cauce del Palancia y no suelen haber problemas de calle inundadas. Las situaciones complicadas, y críticas, están bien localizadas, en el resto de la ciudad, en el paso subterráneo de la IV Planta, en, zona Churruca, Periodista Azzati, 3 de Abril y, sobre todo en la zona del Lonja, con una estación de bombeo totalmente obsoleta, Av Mediterráneo y las casas de Menera, en la playa, sin olvidarnos de Gato Montés y la zona de Almardá y Corinto.

Un vecino, paseando en kayac por una calle inundada en Almardà el pasado día 12. / Levante-EMV

Desde el Partido Popular, en los períodos que se ha gobernado en la ciudad se apostó en hacer nuevos colectores y otras infraestructuras, como el depósito de tormentas que se hizo en la zona de la Alameda-Marina, para 4,5 millones de litros de agua, que ayudasen a reducir los efectos de las trombas de agua que nos visitan en ocasiones. Quitado de esas actuaciones, no ha habido ninguna obra acometidas por el resto de corporaciones. Tal vez sea porque, como en su día dijo un concejal de otro partido, "el dinero que se entierra en colectores, como no se ve, no da votos". Y, que cierto es que, en la época del “telemarketing” que vivimos, vende más la visita al obrador de tortas o al cumpleaños de la prima de la tía de la sobrina, que coger determinados toros por los cuernos.

Bueno, sí, anuncian, después de la última que ha caído, que están haciendo tareas preventivas y correctiva después de los avisos de la ciudadanía, será que estar casi todos liberados no les da para patear la ciudad y saber cuales son sus carencias y necesidades. Que barra,… menos fotos y más trabajo.

Una solución real

De una vez por todas hay que trabajar de verdad sobre los puntos negros de nuestra ciudad, valorar las necesidades, obras a acometer, diseñar una hoja de ruta, un plan económico plurianual, de la mano de Aguas de Sagunto, con un presupuesto a ejecutar y minimizar de una vez todos esos problemas.

El Grupo Municipal Popular nos comprometemos a trabajar eso, y muchos otros asuntos, en la próxima legislatura, desde un gobierno que se centre en las necesidades reales de las personas de nuestra ciudad, y no tan preocupados en la imagen personal de unos gobernantes como los actuales, que tienen el record en liberados y asesores, costando más de un millón de euros anual a todos los vecinos.

Ya está bien de estas situaciones y que no se haga nada por resolverlas. Hay que poner fin a estas situaciones y nosotros vamos a poner todo nuestro empeño en hacerlo porque, si no, acabaremos saliendo todos a nado, y es que, Darío, yo no quiero tener que comprarme una barca.