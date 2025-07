Estivella reclama la "inmediata" devolución de la ermita y que no se use de almacén

Ya es oficial. El Ayuntamiento de Estivella ha firmado este miércoles por escrito una resolución donde reclama al empresario y edil de Vox, José Ramón Mateu, que "de forma inmediata" devuelva el control de la ermita de la Santa Creu de Garbí al ayuntamiento y deje de usarla como almacén. Esto, como adelantó Levante-EMV, es lo que empezó a hacer por sorpresa el hostelero este fin de semana sin ningún tipo de permiso municipal o autonómico tras romper el candado que había y poner otro, además de montar un chiringuito sin licencia junto al histórico edificio y delimitar el mirador anexo para pedir un donativo a quien quisiera visitarlo.

El alcalde, Francesc Mateu, y la secretaria municipal han firmado este documento que no le llega a dar un plazo concreto para que actúe, pero sí recalca varias cuestiones. De entrada, el Registro de la Propiedad ha confirmado la tesis municipal de que la parcela donde están ubicadas la ermita y el mirador es propiedad del ayuntamiento, por mucho que el empresario asegure haber comprado esos terrenos por 54.000 euros a los herederos de la familia que gestionaba la antigua fonda desaparecida a finales del siglo XX.

Vista de la ermita. / Daniel Tortajada

En esta anotación oficial, como ha admitido el alcalde a preguntas de este diario, sí se incluye la apreciación de que son fincas "no coordinadas con Catastro". Aún así, el primer edil tiene claro que "lo que tiene valor es lo que dice el Registro" y no entra a valorar si esa discrepancia entre los dos organismos es la que puede explicar la versión del empresario.

Denegación del permiso

La resolución también explicita la denegación del permiso que el empresario pidió el pasado viernes para poder montar un chiringuito junto a la ermita. Además, le exige que retire de esta última todas las mesas, sillas y sombrillas que depositó en su interior, en un gesto que ha causado entre sorpresa e indignación entre numerosos vecinos dada la gran devoción que le tienen a la 'Creu'.

Este mobiliario ya empezó a ser retirado esta semana, como adelantó el empresario a este diario en lo que consideró un «gesto de buena voluntad»; pero este martes aún quedaban enseres por sacar.

Material que quedaba este martes por sacar. / Daniel Tortajada

Negativa a rectificar

Desde el consistorio se ha optado por esta vía a la vista de que el veterano hostelero se negó a dar marcha atrás este lunes, tal y como le demandaron en una reunión tanto el presidente de la corporación (Compromís), como ediles del PSPV-PSOE y el PP.

Pese a no a que no le hayan concretado un plazo para cumplir las exigencias municipales, el alcalde asegura que desde el ayuntamiento "estarán pendientes y, si no hace caso, se denunciará al Seprona, al juzgado o donde haga falta".

Aunque el primer edil admite desear que el hostelero «haga caso» y «todo vuelva a la normalidad lo antes posible», reconoce que «con él todo es imprevisible pues como le gusta decir, es un espíritu libre» Aún así, insiste en que «lo que ha pasado es muy fuerte, una auténtica barbaridad». De hecho, recalca que mucha gente en el pueblo «está muy afectada porque hay un sentimiento muy grande hacia la Creu desde finales del siglo XVIII».