Polo ve "desmesurada" la reacción a los cánticos en Sagunt contra Pedro Sánchez

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sagunt , Alejandro Vila, ha expresado "su sorpresa" ante lo que ve una reacción "desmesurada y profundamente hipócrita de ciertos representantes políticos" por los cánticos escuchados durante la “Xopà” en el inicio de las fiestas patronales contra el presidente del Gobierno, Pedor Sánchez.

Sus palabras llegan después de que tanto el alclade, Darío Moreno, como el secretario local de Compromís, Albert Llueca, condenaran los insultos que se oyeron contra el presidente del Gobierno con el cántico “Pedro Sánchez, hijo de puta” y que el mismo edil de Vox alentó desde el balcón con gestos y difundió por redes sociales.

De esto, Polo hace una lectura diferente. 'Lo que parece escandalizar a algunos no es tanto el contenido del cántico como el hecho de que miles de ciudadanos lo corearan al unísono. Lo que les molesta no son las palabras, sino las voces', dice pese a que tanto Moreno como Llueca incidieron en repudiar que se cruzara la línea del insulto y asegurando que 'a algunos les molesta la voz del pueblo, que ya no siente miedo de manifestar su descontento ante un gobierno que legisla de espaldas a la mayoría y pacta con quienes amenazan la unidad nacional".

El portavoz de Vox destaca la rápida viralización de estos cánticos en redes sociales, "pese a que no fueron exclusivos de Sagunt y se están oyendo en toda España", dice. En su opinión, "el hecho de que acumulasen casi el millón de visualizaciones en pocas horas" no responde a "su contenido ofensivo, sino porque reflejan un sentir popular que se intenta silenciar desde los despachos".

Derecho a expresar

Polo reclama de este modo "el derecho del pueblo a expresarse. Aunque no guste. Aunque incomode" y critica "la doble vara de medir de la izquierda". "Mientras algunos se llevan las manos a la cabeza por este cántico, guardan un silencio cómplice cuando se grita “¡Mazón dimisión!”, como también ocurrió durante la misma celebración. Aunque fue coreado por un número mucho menor de personas, su mensaje político es evidente. Y, sin embargo, ningún portavoz de la izquierda ha mostrado la más mínima crítica hacia él. Una muestra más de su doble vara de medir: solo condenan lo que no les conviene y reflejo de ello son los continuos insultos que se nos vierten en los plenos del ayuntamiento y a los que evidentemente no hacemos el menor aprecio. Además de rechazar la moción que presento VOX para condenar cualquier tipo de violencia física contra cualquier partido político cuando fuimos agredidos física y verbalmente en Cataluña, País Vasco y diferentes zonas de España".

"Políticamente correcto"

Polo tira de sorna para añadir: "En tono irónico –ya que parece que lo que molesta es el formato y no el fondo– cabría señalar que quizás los asistentes deberían haber cantado algo más extenso y políticamente correcto, como: Amado presidente, estamos en profundo desacuerdo con tus políticas, con la corrupción que te rodea, con las cesiones a los separatistas y etarras, con la crisis de la vivienda y con el asalto a las instituciones, entre otras cosas. Pero, evidentemente, no cabía en un cántico y los ciudadanos optaron por resumirlo", dice.