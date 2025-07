La falta de planes comarcales de dinamización turística "desvertebra" el Camp de Morvedre

La desaparición del Plan de dinamización turístico comarcal ha desvertebrado el Camp de Morvedre, además de rebajar la potencialidad a nivel turístico de la comarca, a lo que se suma una importante pérdida de inversión para la promoción de los 16 municipios que la conforman.

Así lo ha asegura a Levante-EMV la concejala de Turismo de Sagunt, Natalia Antonino, que durante su responsabilidad al frente de esta área ha liderado estos planes de dinamización, junto al alcalde de Sagunt, primeros ediles y concejales de las distintas localidades del Camp de Morvedre. "Pese a las continuas reivindicaciones y peticiones que hicimos al gobierno del PP, que decidió prescindir de estos planes, poca o ninguna han sido las alternativas propuestas para mantener vertebrada la comarca, a nivel turístico, planes que no solo suponían inversiones, sino que actuaban con nexo de unión entre las poblaciones, lo que permitía llevar a cabo proyectos más ambiciosos y de mayor relevancia turística", dice.

Pérdida de inversión

Esta coyuntura, según afirma, ha llevado a una pérdida de poder adquisitivo de la comarca, ya que el plan dinamizador suponía una inversión de cerca de 150.000 euros que ha dejado de percibir Morvedre, para acciones turísticas conjuntas; 50.000 euros de conselleria, 50.000 euros de la diputación y 50.000 euros del ayuntamiento de Sagunt, además de la dificultad para acceder a fondos europeos, añadía Antonino.

Natalia Antonino. / Daniel Tortajada

Esto, tal y como explica, ha generado que los ayuntamientos tengan que buscar financiación para el desarrollo de proyectos turísticos, que a veces o no llegan o son insuficiente y obligan a tirar de fondos propios, que en muchas ocasiones no se tienen, lo que lleva a ralentizar las acciones durante meses o años o incluso a no poder hacerlas.

Por otro lado, las iniciativas pierden la oportunidad de ser comarcales, lo que las dotaba de una mayor potencialidad turística además de ayudar a vertebrar la comarca. Un ejemplo claro son los miradores de Algímia d'Alfara o Petrés ,que se quedan en proyectos locales, cuando el plan de dinamización contemplaba una ruta de miradores por el Camp de Morvedre, apuntaban desde turismo. Lo mismo ocurre con la Ruta del Grial, donde muchos municipios han desarrollado proyectos por su cuenta, como Albalat dels Tarongers y su cartilla de peregrino o la puesta en valor del paso de la ruta por Algímia d'Alfara. Iniciativas que Antonino ha valorado de manera muy positiva. A estas se suman las rutas cicloturísticas, que requieren del empuje comarcal, ya que su recorrido resulta infinitamente más atractivo por toda la comarca con rincones y espacios de alto valor ecológico y patrimonial.

"El retorno de estos planes de dinamización turística son una necesidad para la comarca, ya que benefician a todos los municipios que la componen", por lo que "seguiremos peleando para que vuelvan a contemplarse en los presupuestos de la Generalitat", terminaba.