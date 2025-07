La promoción de los polémicos proyectos en el Garbí incluye datos "incorrectos"

El empresario de Estivella José Ramón Mateu se ha lanzado a publicitar sus nuevos proyectos para reforzar el atractivo turístico del Garbí, después de toda la polémica que ha generado en la localidad desde el pasado día 19, cuando se detectó que el empresario había cambiado sin permiso el candado de la ermita, la usaba como almacén y había puesto un chiringuito en su exterior, además de limitar el acceso al mirador colindante.

El hostelero ha empezado a difundir sus nuevas iniciativas por mucho que aún no cuente con ningún permiso municipal o autonómico, como han reconocido desde el ayuntamiento y la Conselleria de Medio Ambiente a Levante-EMV.

A la hora de promocionar la cruz de 40 metros que pretende erigir o su museo del ciclismo, el también edil de Vox no ha dudado en repartir folletos donde se apoya en ciertas efemérides. Sin embargo, algunos de esos datos son «incorrectos», como asegura el cronista oficial de Estivella, Lluís Mesa. "Aunque dice que cumple 350 años la Cruz realizada por el carpintero Joseph Sacanelles en 1787, esa afirmación no es cierta. Este año se cumplen 238 años de la colocación de la Cruz en 1787 y 221 años de la edificación de la ermita. No se celebra el 250 aniversario de la Santa Cruz del Garbí, ni de ningún hecho histórico relacionado con ella, como el empresario indica", apunta tras veresos papeles e incluso el anuncio que ha puesto.

Mesa añade que "en 1675 se bendijo la iglesia de Estivella, y este año celebra sus 350 años. Pero no tiene nada a ver con la historia ni con ninguna fecha relativa a la Santa Cruz del Garbí", incide.

"La ermita ha sido siempre del pueblo"

Como conocedor de la historia local, el cronista oficial también es tajante respecto a toda la polémica.

Vista de la ermita del Garbí. / Daniel Tortajada

Mientras el alcalde, Francesc Mateu (Compromís) sostiene que el templo es público y el empresario, que es de su propiedad, Lluís Mesa resalta: "La ermita, desde sus orígenes en 1804, ha sido siempre del pueblo y nunca ha tenido un propietario privado. Se mantuvo y se pudo construir gracias a todo el vecindario. Así, el hecho que en 1990 fuera registrada a nombre del Ayuntamiento de Estivella (ni siquiera a nombre de la iglesia), significa que es pública", afirma por mucho que el empresario diga haber pagado 54.000 euros por el templo y unos terrenos cercanos o exhiba sus escrituras.