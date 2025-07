«La semana taurina del Puerto de Sagunto es una de las más importantes»

-¿Cómo se afrontan las patronales este año?

-Con mucha ilusión y ganas de plasmar todo el trabajo de un año entero. Hemos preparado una programación muy potente, creo que para todos los gustos y edades, que no va a dejar indiferente. Los toros y la música van a ser los principales pilares, pero también habrá alguna que otra sorpresa.

-¿Cuáles son las principales novedades para esta edición?

-Este año contamos mucho con los niños, queremos enseñarles la afición al toro, tenemos un concurso de recortes infantil, una exhibición de emboladores para niños y por tercer año consecutivo la exhibición de manejo de ganado. Por otro lado, en el pregón queremos rendir un homenaje al Club Balonmano Puerto, que será el gran protagonista del acto.

-Los festejos taurinos y las orquestas son un referente en las patronales del Port de Sagunt. ¿Qué podemos resaltar del cartel 2025?

-El cartel de toros nos ilusiona y podemos volver a decir que somos una de las semanas taurinas referentes en la comunidad, tendremos un día con nueve toros en puntas, y las mejores ganaderías a nivel nacional. En cuanto a la música volvemos a tener un cartel de mucho nivel, contamos con seis orquestas de bastante renombre como son Vulkano, Invictus , Wanda entre otras, 2 disco móviles y un festival remember. Como gran novedad , tendremos al creador de techno flamenco, Marsal Ventura, por primera vez en nuestra zona, que seguro va a ser una locura. Desde aquí invito a la gente a que no se lo pierda., ya que pasaremos una jornada inolvidable.

-Durante tu presidencia son varios los cambios que se han llevado a cabo para mejorar la fiesta. ¿Piensas continuar en el cargo?

Bueno, el año pasado nos volvimos a presentar para tres años más, las peñas nos lo pedían, incluso nos lo pidieron en el chupinazo, ese momento fue increíble y lo guardaré siempre en mi corazón, por ellos hemos decidido continuar. De momento, me quedan dos años más a mí y a esta ejecutiva. Después de este periodo que está por venir, mi idea es no volverme a presentar , pero queda mucho y no quiero cerrarme puertas, aunque mi intención es descansar.

-¿Qué destacarías de este edición 2025?

-El aumento en todas las peñas y en la comisión, año tras año nos hemos dado cuenta que la gente cada vez quiere participar más. En este 2025 el censo de peñistas llega hasta las casi 6.000 personas; una barbaridad. Y además contamos con cinco peñas nuevas que están en lista de espera, ya que el recinto da lo que da y no podemos ampliarlo. Esto demuestra que las cosas no se están haciendo tan mal y que la gente está contenta con todo lo que estamos haciendo.

-¿Qué mensaje darías a la ciudadanía de cara al disfrute de estos festejos?

-El mensaje es que vengan, que disfruten de las fiestas patronales del Puerto; que se dejen llevar, pero siempre con educación y saber estar, con un comportamiento cívico en todos los actos y eventos que programemos. Tienen que ser unas fiestas para convivir y pasarlo bien, evitando altercados y siendo respetuosos con nuestros vecinos y vecinas.