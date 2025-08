El empresario del Garbí se hace un busto con la señal de la victoria

El empresario de Estivella y edil de Vox que ha originado una gran polémica en el Garbí, José Ramón Mateu, ya tiene un busto en su honor.

Él mismo lo encargó hace unos meses a un escultor de València y lo inauguró este domingo dentro del camping de su propiedad, como colofón a unas fiestas donde ha celebrado los 25 años de la instalación con el reparto o la rifa de todo tipo de regalos y hasta una paella gigante.

«Unos amigos me decían que cuando me muriera, me tendrían que hacer un busto pero yo dije ‘de esperar a que me muera nada, lo hago ya’», explica. Al busto, según cuenta, falta añadirle unas explicaciones de su trayectoria «como hombre de negocios». «Soy un emprendedor que ha encontrado siempre dificultades pero las ha superado», dice contento del resultado de una escultura que le muestra exultante, haciendo con dos dedos el símbolo de la victoria.