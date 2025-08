El empresario recoge en el Garbí unos 500 euros en "donativos" tras volver a romper el candado

El claro pronunciamiento del pleno del Ayuntamiento de Estivella y de su Consell Local de Cultura en contra de la "ocupación ilegal de la parcela de la ermita de la Santa Cruz del Garbí" no ha impedido que el empresario y edil de Vox, José Ramón Mateu, haya vuelto a romper el candado de este templo que él asegura haber comprado a unos particulares por más que el consistorio lo vea imposible, al tenerlo registrado a su nombre.

Mateu ha reconocido a Levante-EMV que dio este paso este fin de semana para continuar con sus planes de abrir la ermita a las visitas, montar un puesto de bebidas y ofrecerlas a cambio de un donativo de dos euros, a pesar de que el ayuntamiento ya le denegó el permiso para instalar allí un chiringuito.

"Al alcalde le pedí primero la llave del candado enviándole un 'whatsapp' tras decirle que la había comprado. Como no me la dio, rompí el candado y puse otro. Lo cambiaron y lo he vuelto a romper. Porque es mi propiedad. Estoy por poner un cartel para advertirles que se anden con ojo y no lo cambien, porque es mío", afirma.

Mateu, abriendo la ermita con el primer candado que puso. / Germán Caballero.

Tras llevar a un ermitaño el pasado sábado y continuar con sus planes, el empresario afirma que recaudó unos 500 euros. "Solo el domingo vinieron 210 personas desde las 10 de la mañana a las ocho de la tarde. Todas pudieron ver la ermita y fotografiarse con la cruz. Colaboraron con dos euros y recibieron una cerveza o un refresco, aunque hubo cuatro de ellos (dos extranjeros) que me dieron 6 euros", explica asegurando que el sábado "fue menos gente".

Visita de la Guardia Civil

Entre esas visitas no faltó la de la Guardia Civil, según reconoce despreocupado, asegurando "estar tranquilo porque tengo todos los papeles en regla", dice.

Visitantes, junto a la ermita, en una imagen que ilustra las espectaculares vistas. / Daniel Tortajada

Asociación para gestionar los donativos

Mateu afirma que los donativos los dedicará a dar forma a un proyecto muy personal que contrasta con la protección de un paraje situado en pleno parque natural de la sierra Calderona, donde las actividades permitidas por la Conselleria de Medio Ambiente son muy limitadas: Construir una cruz de 40 metros de alto que se ilumine por la noche y "se vea en todo el Mediterráneo". "Lo que recoja, se lo daré a la Iglesia para que cree la asociación que debe hacer esta cruz. Yo estoy dispuesto a aportar 30.000 euros. Pero si ellos no lo quieren hacer, la montaré yo, pondré 200.000 y lo haré", dice contundente, negando tener ánimo de lucro. "Yo, con mi restaurante y mi camping, voy sobrado. Pero quiero hacer esto por el pueblo. Y mucha gente me apoya, menos los cuatro de siempre", agrega.

Estas últimas palabras contrastan con la unanimidad que exhibieron Junts per Estivella, PSPV-PSOE y PPCV al mostrar su repulsa en el último pleno ante lo que ven una "ocupación ilegal de la parcela de la ermita de la Santa Cruz del Garbí" y "todas las acciones contra el paraje natural protegido de la montaña del Garbí, incluyendo proyectos destructivos que se han difundido por medios de comunicación", decían en relación a esa iniciativa de Mateu, más la de reconstruir la antigua fonda que había allí y crear un museo del ciclismo. Fue su manera de pronunciarse, al tiempo en que dijeron no "al turismo abusivo", en un manifiesto conjunto que apoyaron numerosas asociaciones integrantes del Consell Local de Cultura.