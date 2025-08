Canet ordena el cierre de los ‘food trucks’ del puerto

Los ‘food trucks’ instalados frente al puerto deportivo de Canet d’en Berenguer ya no podrán abrir sus puertas a partir de hoy.

La Policía Local de Canet notificó ayer por la mañana a los responsables de la empresa que gestiona el recinto —Focaccia y Pizza SL— que se ha declarado ineficaz la declaración responsable y que este martes era el último día de operación.

Si no se atienden las instrucciones, la intención municipal es proceder a la clausura del recinto y que desde hoy miércoles, ya no pueda abrir.

La notificación del cierre se realizó telemáticamente el pasado 31 de julio y el plazo para su recogida finaliza el 10 de agosto. Sin embargo, desde el consistorio no se ha querido esperar pues, como aseguran fuentes municipales, «la ley contempla la posibilidad de entrega presencial en casos como este, en los que se generaban molestias constantes a los vecinos». Estas quejas eran fundamentalmente por ruidos y malos olores, como ha podido saber este diario.

Vista de la zona de 'food trucks'. / Ayuntamiento de Canet

Como explican desde el consistorio, Focaccia presentó la declaración responsable sobre actividad recreativa el 21 de mayo y el 11 de junio. El ayuntamiento, el 21 de junio, solicitó documentación adicional para cumplir con el pliego de prescripciones técnicas, además de requerir la instalación de papeleras separadas para residuos y la presentación del programa de espectáculos.

Deficiencias

Desde el ayuntamiento también se detectaron entonces otras deficiencias: la distribución real del espacio no coincidía con la propuesta presentada —los distintos ámbitos no estaban diferenciados—; la zona infantil carecía de un escenario propio; y no había recorridos accesibles con plataformas de madera.

Según el informe municipal, la zona ‘chill out’ no contaba con mesas tipo palets, la zona de sombra carecía de vigas de madera y la variedad de food trucks no correspondía con lo declarado. Además, el local debía disponer de una cabina de intercambio de libros y espacios para talleres: pintura, textiles, agricultura y alfarería.

También se incumplieron requisitos como una gestión adecuada de residuos, vigilancia 24 horas (con dos personas los fines de semana), uso de ecovasos y menaje ecológico, y digitalización de pagos. Asimismo, la autorización de la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos no incluía la instalación de depósitos enterrados para la recogida de aguas residuales, que resultaron muy afectados por el último temporal. En definitiva, faltaba la documentación esencial para la operatividad del negocio, según los Servicios Técnicos Municipales.

Como reconocen en el consistorio, «el 27 de junio, los responsables de Focaccia presentaron nueva documentación que acreditaba la corrección de varios puntos: disponibilidad de papeleras, programación, itinerario accesible y escenario infantil. También se mostró mejora de la zona ‘chill‑out’ y de las áreas de sombra, entre otros aspectos».

Uno de los fregaderos. / Ayuntamiento de Canet

Problemas persistentes

No obstante, el 8 de julio el consistorio respondió que aún persistían problemas: la colocación de mesas en todo el recinto en lugar de concentrarlas en un área específica y la ubicación de las camas elásticas.

Además, el nuevo proyecto indicaba que el suministro de agua provendría de un depósito superficial (antes se mencionaba la red general), para lo cual no existía autorización de Costas.

Por todo esto, como apuntan desde el gobierno local, las deficiencias acústicas y las quejas vecinales llevaron al ayuntamiento a desestimar la declaración responsable de la empresa y exigir el cierre de la actividad.