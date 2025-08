El pleno y el Consell de Cultura de Estivella rechazan la "ocupación ilegal" de la ermita del Garbí

"Queremos expresar nuestra repulsa por la ocupación ilegal de la parcela de la ermita de la Santa Cruz del Garbí y por todas las acciones contra el paraje natural protegido de la montaña del Garbí, incluyendo proyectos destructivos que se han difundido por medios de comunicación". Así comienza el manifiesto que han aprobado en el pleno todos los concejales de Estivella, a excepción del de Vox, y que también ha secundado las asociaciones integrantes en el Consell Local de Cultura.

En esto, no hubo fricciones políticas entre Junts per Estivella, PSPV-PSOE y PPCV durante pleno celebrado a última hora del jueves pues el manifiesto se aprobó en ausencia de José Ramón Mateu, el empresario y concejal de Vox. Este último es quien ha originado toda la polémica cuando, como adelantó en exclusiva Levante-EMV, el día 19 montó un chiringuito junto a la ermita sin permiso, cambió por sorpresa la cerradura del templo y llegó a usarlo como almacén, asegurando que lo había comprado junto a un terreno cercano al que limitó el acceso, pidiendo "la voluntad" para los proyectos que quiere hacer en la zona y ha difundido en distintos folletos: Hacer una cruz de 40 metros de altura que se ilumine por la noche y un museo del ciclismo, su particular pasión.

Todo esto choca con la versión municipal de que la ermita es municipal, como ha acreditado el Registro de la Propiedad. Además, ha originado tal revuelo y malestar en la localidad que ayer unas 40 personas acudieron al salón de plenos para mostrar su apoyo al manifiesto que leyó el alcalde, Francesc Mateu (Compromís), en una sesión donde un par de vecinos también tomaron luego la palabra sobre este asunto.

Visitantes, junto a la ermita, en una imagen que ilustra las espectaculares vistas. / Daniel Tortajada

No "al turismo abusivo"

Lejos de los planes del empresario, el resto de partidos y las asociaciones tiene claro que "el Garbí es un tesoro natural que todos los estivellenses sentimos nuestro y queremos protegerlo porque pueda ser disfrutado libremente, sin ningún tipo de agresión al patrimonio natural, cultural y religioso y porque perduro en excelente estado para futuras generaciones".

Por si quedaran dudas, recalcan: "Rechazamos frontalmente el turismo abusivo y destructor del territorio, así como toda iniciativa que ponga los intereses particulares por ante los intereses de nuestro pueblo".

Para lograr este objetivo, aseguran que "continuarán luchando para que el Garbí sea todo público y al servicio de valencianos y valencianas como ya lo son otros lugares de nuestro territorio", dicen en referencia a la adquisición de terrenos de monte del Penyagolosa en 2018, durante la etapa en la que Ximo Puig estaba al frente de la Generalitat, con el gobierno del Botànic.

Petición a la Generalitat

Para reforzarlo, el Ayuntamiento de Estivella y el Consell Local de Cultura lanzan una petición a la Generalitat Valenciana: "Que haga públicos todos los terrenos de la cumbre del Garbí para disfrutar con “gozo y alegría” en la montaña de la Santa Cruz del Garbí".

Quien dijo hace poco a Levante-EMV que estaba dispuesto a vender fue el mismo empresario José Ramón Mateu (Vox), pues ofreció venderle al consistorio por 100.000 euros las parcelas que él dice haber comprado y que asegura que incluyen la ermita y el mirador, es decir, el doble de lo que él pagó por ellas; una propuesta que no ha llegado a hacer al ayuntamiento y que este tampoco valora, como explicó a este diario el alcalde, Francesc Mateu (Compromís).

Integrantes del Consell Local de Cultura

Las entidades integrantes del Consell Local de Cultura que han respaldado el manifiesto aprobado por el pleno del ayuntamiento son de todo tipo y representativas de distintos colectivos: associació cultural Arrels, Dones d’Estivella, Acipe, Estivella C.F, Volta a Peu Estivella, Associació Poble i Patrimoni d’Estivella, Protecció Civil, AECC d’Estivella, Sant Blai, L’Informal, Bous Pasqua Estivella, Club Pilota La Gravera y la Junta U.D.P La Estivellense. También lo firmaron a nivel particular integrantes del mismo Consell a propuesta del consistorio como Alexandre Gamon y Santiago Mateu.