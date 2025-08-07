Censuran la amortización de tres plazas más en el Hospital de Sagunt

La sección sindical de CC OO en el Departamento de Salud de Sagunt ha denunciado que se han amortizado tres plazas más en el Hospital comarcal, "lo que sumado a las anteriores hace que disminuyan los recursos asistenciales en la comarca del Camp de Morvedre, sin que se cree ninguna plaza nueva para este centro hospitalario", afirman en un comunicado.

El sindicato ha lamentado la última reconversión de plantilla de un/a pinche, un/a costurero/a y un/a mecánico/a, considerándolo un perjuicio. Junto a esto vuelve a incidir en la situación de la Unidad de Daño Cerebral del Hospital, "que tras figurar en numerosos planes y haberse anunciado su puesta en marcha varias veces, aún no ha empezado a funcionar por falta de personal especializado", afirman mientras desde el centro se destaca que estos pacientes sí son atendidos.

Desde el sindicato se insiste en que Sagunt "ha experimentado un incremento de población en el último año, y esto se traduce en más consultas, urgencias e ingresos, pero el Hospital ve reducidos sus recursos humanos cuando más los necesita. Además, la reciente implantación de la gigafactoría atraerá a centenares de familias y profesionales en los próximos años. Sin embargo, mientras la población crece y se moderniza la economía local, el hospital no refuerza ni siquiera las labores esenciales de cocina, costura y mantenimiento".

Rectificación

Desde CCOO exigen que la Conselleria de Sanidad "revierta inmediatamente la amortización de las tres nuevas plazas y reconvierta estas vacantes para cubrir necesidades reales" del Hospital de Sagunt.

También demandan que "antes de aprobar cualquier cambio en plantilla, se realice un análisis objetivo de las cargas asistenciales y demográficas del departamento".

Asimismo, vuelven a demandar que "se ponga ya en funcionamiento la Unidad de Daño Cerebral, con la dotación de personal y medios necesarios", añaden.