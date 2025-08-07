Polémica del Garbí: La conselleria ofrece apoyo a Estivella y el alcalde insiste en pedirle que "actúe ya"

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio asegura estar en contacto con el Ayuntamiento de Estivella para actuar ante la polémica surgida en el Garbí después de que un empresario y edil de Vox, José Ramón Mateu, se haya adueñado de la ermita, asegurando que la ha comprado, y haya montado junto a ella un puesto sin permiso donde ofrece cerveza y refrescos los fines de semana a cambio de donativos para futuros proyectos en la zona que tampoco cuentan con autorización.

Así lo han explicado a Levante-EMV desde el departamento después de que el alcalde, Francesc Mateu, haya hecho unas declaraciones instándole a actuar "ya" para recuperar una ermita que en el Registro de la Propiedad figura como municipal.

Aunque en la Conselleria no han ofrecido detalles sobre las medidas que se barajan, aseguran que agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana han corroborado lo ocurrido sobre el terreno y "se han mantenido contactos técnicos y políticos con el ayuntamiento de cara a emprender acciones", dicen sin precisar tampoco qué altos cargos se han implicado.

Aún así, inciden en que han garantizado al consistorio que puede contar con la Conselleria para cualquier paso que decida dar.

Nuevas medidas este jueves

Precisamente, la corporación espera tomar nuevas medidas administrativas este mismo jueves con tal de recuperar la ermita, como ha confirmado a Levante-EMV el alcalde, Francesc Mateu.

Lo hará tras haber recibido un informe de la Conselleria de Medio Ambiente donde se confirma que todo el suelo en conflicto con el hostelero es monte público de titularidad municipal, tal y como sostiene desde el principio el consistorio por mucho que el hostelero diga haber comprado tanto el templo como un terreno cercano.

Desde la administración autonómica se ha confirmado a preguntas de Levante-EMV que enviaron ese escrito después de que técnicos de la Dirección General de Medio Natural y Animal ratificaran que se trata de "monte público municipal", en línea de lo que asegura el consistorio tras pedir la confirmación de la titularidad de la ermita al Registro de la Propiedad.

El alcalde insiste en pedir celeridad

También inciden en que "desde el primer momento" han estado "en contacto con el ayuntamiento y las diferentes administraciones implicadas"; un hecho que el alcalde ratifica, pero al tiempo en que urge a la Conselleria a que "actúe ya" y "pare los pies" al empresario.

Como apunta Francesc Mateu a este diario, después de que la polémica haya pasado a ser tema de actualidad en las televisiones nacionales: "Nosotros vamos a tomar medidas administrativas, pero no tenemos policía local. Si no, ya la hubiéramos mandado para desalojarle de la ermita e impedir que este hombre haga cada fin de semana lo que le dé la gana. No puede ser que tenga una barra y unas sillas al lado de la ermita, que las monte los fines de semana y pida donativos a cambio, en pleno parque natural de la Calderona. Alguien tendrá que ir, decirle que cese la actividad e impedirle también que se salte la cadena del camino y suba allí con su coche, cuando está prohibido. Y, si eso es un parque natural, yo creo que la Conselleria sí puede enviar a quien haga falta", asegura visiblemente indignado después de una polémica que se arrastra desde el 19 de julio y precisando que ayer mismo transmitió verbalmente esta petición a un responsable autonómico de Medio Ambiente.