EU pedirá que Sagunt condene la pintada contra la mezquita del Port

El acercamiento a la comunidad árabe de Sagunt para analizar la convivencia intercultural fue uno de los objetivos de la reunión mantenida recientemente desde Esquerra Unida (EUPV) y el Partit Comunista (PCPV) en la localidad con este colectivo.

El encuentro se produjo tras los graves incidentes racistas ocurridos en Torre Pacheco (Murcia) y las pintadas xenófobas realizadas contra la mezquita del Port; un último hecho que las dos formaciones han calificado como un "incidente aislado, al que los asistentes no quisieron dar mayor trascendencia de la que corresponde a un hecho puntual, manteniendo la confianza en el clima de respeto y tolerancia que caracteriza a Sagunto", como explican tras la reunión en un comunicado.

"Hemos valorado positivamente que, a pesar de las tensiones que se viven en otros territorios, en Sagunto mantenemos un ambiente de convivencia y respeto mutuo", señaló el portavoz de Esquerra Unida, Roberto Rovira después del encuentro.

"Desde Esquerra Unida y PCPV se trasladó el compromiso firme con la defensa de los derechos de todas las comunidades que conviven en Sagunt, así como la voluntad de trabajar activamente para que sus demandas históricas encuentren una respuesta definitiva", afirman después de apuntar que la comunidad reclamó "la finalización de la escuela árabe y la materialización del cementerio musulmán aprobado hace años".

"La diversidad cultural es una riqueza para nuestro municipio, y es responsabilidad de todas las administraciones garantizar que cada comunidad pueda desarrollar plenamente su identidad cultural y religiosa", señaló el portavoz del grupo municipal.

Como resultado de esta reunión y en respuesta a los acontecimientos de Torre Pacheco, Esquerra Unida presentará en el próximo Pleno municipal una moción de condena institucional de los hechos racistas y de compromiso con políticas activas de integración e interculturalidad. En ella también pide la condena a la pintada registrada en la mezquita del Port de Sagunt.

Prevenir discursos de odio

"Esta reunión reafirma nuestro compromiso con una Ciudad diversa, tolerante e inclusiva. Seguiremos trabajando para que las legítimas demandas de la comunidad árabe tengan respuesta y para prevenir que los discursos de odio que proliferan en otros territorios encuentren eco en nuestro municipio", concluyó el portavoz de Esquerra Unida.