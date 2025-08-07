Una familia de Sagunt hace historia en los recorridos de caza

Un hijo y un padre de Sagunt hicieron historia en el Campeonato de España de Recorridos de Caza celebrado a principios de verano en la finca del Toril, en Mérida, con la particularidad añadida de que se trataba de la 50ª edición del evento. El primero, José Julián Moreno, obtuvo la mejor puntuación en la categoría absoluta, mientras que el segundo, Julián Moreno, hizo lo propio entre los veteranos. Como colofón a esta competición casi perfecta, ambos se coronaron también con el primer puesto por equipos como parte de la selección valenciana.

En reconocimiento a estos logros y a sendas vivas dedicadas a este deporte, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, presidieron la recepción oficial a los Moreno, que son los primeros padre e hijo que se coronan con el entorchado nacional en una misma competición de esta modalidad.

En el caso del segundo, su triunfo estuvo lleno de emoción tras impactar en 183 platos sobre un total de 200, en tnadas de 25, y tener que irse al desempate junto a dos madrileños para sumar otros 24, con un solo fallo, que le permitieron subirse a lo más alto del podio.

Julián Moreno, por su parte, tampoco lo tuvo fácil, pero sus 176 puntos fueron suficientes para conquistar el oro en la categoría sénior. Sus aportaciones fueron determinantes para que la Comunitat Valenciana obtuviera el primer puesto por equipos, por delante de andaluces y vascos

Durante la recepción, el alcalde les dio la enhorabuena, antes de añadir que "es un honor que estéis aquí y me gustaría daros nuestro más sincero reconocimiento en nombre del consistorio, porque sois embajadores de la ciudad". Moreno les deseó lo mejor en futuras competiciones y les recordó que habían hecho historia.

Timón también felicitó a los Moreno, a quienes se dirigió para asegurar que, "con vuestro ejemplo, conseguimos visibilizar la existencia de grandes deportistas en disciplinas que no son conocidas. Los títulos conseguidos por ambos sirven de plataforma para que más gente se anime a practicar este deporte". El concejal destacó también "la pasión y dedicación" con la que padre e hijo han alcanzado la excelencia deportiva.

Los protagonistas, por su parte, explicaron la emoción de compartir los entorchados nacionales en la misma competición.